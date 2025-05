"Farioli of Erik ten Hag is natuurlijk wel het complete uiterste"

"Zo gek is dat niet. Maar Farioli of Ten Hag is natuurlijk wel het complete uiterste", stelt Sjoerd Mossou in de AD Voetbalpodcast. Bij Leverkusen komt zeer waarschijnlijk een vacature vrij. Kicker meldde dinsdagavond laat als eerste dat Erik ten Hag hoog op de lijst staat om Alonso op te volgen, maar ook Farioli wordt genoemd.

"Ten Hag heeft op dit moment geen club", haakt Etienne Verhoeff daarop in. "Als Farioli weggaat komt er juist in Amsterdam weer een aardige vacature vrij. Real Madrid zoekt nog iemand." De carrousel draait op volle toeren.