Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Mossou: "Zelfs Ajax was toen vrijwel nooit helemaal uitverkocht"

Bjorn
bron: Algemeen Dagblad
Sjoerd Mossou
Sjoerd Mossou Foto: © Pro Shots

Sjoerd Mossou is blij dat de Eredivisie weer begonnen is. Volgens de columnist van het Algemeen Dagblad leeft de Nederlandse competitie als nooit tevoren.

"De zon schijnt volop, de schoolvakanties zijn in de meeste regio's nog in volle gang, maar misschien is het u ook opgevallen: vrijwel alle stadions in de eredivisie zaten meteen stampvol", schrijft Mossou in het Algemeen Dagblad. "Dat is geen toeval, want voetbal was in Nederland nog nooit zo populair. Stadionbezoek is in ons land een regelrechte hype geworden. Ondanks de vakanties waren de eerste achttien wedstrijden goed voor een gemiddelde bezettingsgraad van 94,5 procent."

"Bij zestien van de achttien eredivisieclubs zijn alle seizoenkaarten stijf uitverkocht, met bovendien vele tienduizenden mensen op wachtlijsten", schetst Mossou. "Onder meer PSV, FC Twente en NEC hebben ambitieuze verbouwplannen. NAC breidde deze zomer het stadion uit en komt nu alweer plaatsen tekort. De uitvakken? Ook die zitten vrijwel allemaal hartstikke vol, ondanks alle strenge restricties in Nederland."

Mossou ziet een stijgende lijn in Nederland. "Dat is allemaal weleens anders geweest. Kort voor de coronapandemie hadden clubs zoals FC Utrecht en FC Groningen nog grote moeite hun stadions vol te krijgen, inmiddels bij lange na niet meer", is hij vol lof. "Vrijwel overal in Nederland komt sindsdien significant méér publiek: gemiddeld zo’n 20.000 mensen per club."

"Het verschil met een wat verder verleden is nog veel groter", vervolgt hij. "Tien jaar geleden lag de gemiddelde bezettingsgraad in de eredivisie ruim 10 procent lager dan nu, twintig jaar geleden zelfs twintig procent: ook Ajax, PSV en Feyenoord waren in die tijd vrijwel nooit helemaal uitverkocht", aldus Mossou, die meent dat de veiligheid in de Nederlandse stadions ook veel beter is geworden.

"Natuurlijk gaat er ook nu nog weleens wat mis, een middagje naar het stadion is geen EO-Jongerendag, maar in Nederland kun je over het algemeen hartstikke veilig naar het voetbal, ook met je kinderen. Maar veiligheid is slechts een klein deel van het verhaal. Voetbalclubs zijn simpelweg een steeds grotere bindende factor geworden in lokale en regionale samenlevingen. In een maatschappij die alsmaar individualistischer en harder wordt, is het stadion een plek geworden waar je elkaar nog gewoon tegenkomt", besluit hij.

