Mounir Boualin: "Hij mag van Ajax uitkijken naar een nieuwe club"

Ajax lijkt deze zomer afscheid te gaan nemen van Julian Rijkhoff. Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin op X. Volgens hem ziet Jordi Cruijff geen toekomst voor de spits binnen de huidige plannen.

Rijkhoff ligt nog vast bij Ajax tot medio 2027, maar komt al geruime tijd nauwelijks voor in de plannen van het eerste elftal. Hoewel hij bij Almere City in de Keuken Kampioen Divisie indruk maakte met zeventien doelpunten, bestaan er twijfels of hij dat niveau kan doorzetten in de top. "Jordi Cruijff en de andere beleidsbepalers denken echter niet dat hij in de toekomstplannen past", stelt Boualin.

Door die situatie is het mogelijk dat Ajax geen transfersom ontvangt voor de aanvaller. "De kans is aannemelijk dat het transfervrij gaat gebeuren, ondanks dat Rijkhoff dus nog een verbintenis tot medio 2027 heeft.” Volgens Boualin is er inmiddels wel interesse in de spits. Voor Ajax 1 kwam Rijkhoff tot dusver tot 88 minuten speeltijd, waarin hij nog niet wist te scoren.

