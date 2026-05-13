Mounir Boualin: "Hij mag van Ajax uitkijken naar een nieuwe club"
Ajax lijkt deze zomer afscheid te gaan nemen van Julian Rijkhoff. Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin op X. Volgens hem ziet Jordi Cruijff geen toekomst voor de spits binnen de huidige plannen.
Rijkhoff ligt nog vast bij Ajax tot medio 2027, maar komt al geruime tijd nauwelijks voor in de plannen van het eerste elftal. Hoewel hij bij Almere City in de Keuken Kampioen Divisie indruk maakte met zeventien doelpunten, bestaan er twijfels of hij dat niveau kan doorzetten in de top. "Jordi Cruijff en de andere beleidsbepalers denken echter niet dat hij in de toekomstplannen past", stelt Boualin.
Door die situatie is het mogelijk dat Ajax geen transfersom ontvangt voor de aanvaller. "De kans is aannemelijk dat het transfervrij gaat gebeuren, ondanks dat Rijkhoff dus nog een verbintenis tot medio 2027 heeft.” Volgens Boualin is er inmiddels wel interesse in de spits. Voor Ajax 1 kwam Rijkhoff tot dusver tot 88 minuten speeltijd, waarin hij nog niet wist te scoren.
VIDEO | 'Ajax-beul maakt op oude dag ruzie met eigen supporters'
Mounir Boualin: "Hij mag van Ajax uitkijken naar een nieuwe club"
Clasie baalt en wil Ajax voorbij in Eredivisie: "Met alle respect"
Mika Godts wint fraaie troffee met zijn treffer tegen NAC Breda
'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"
"Mislopen van Europees voetbal kan genezend werken voor Ajax"
"Weghorst is niet mijn beste vriend nee, laat ik het zo zeggen"
'Míchel ziet Ajax niet zitten': "Club in Engeland of Duitsland"
Godts strijdt met vier collega's om titel 'Speler van het Jaar'
Van der Gijp: "Onbegrijpelijk dat Ajax die jongen niet koopt"
Hans Kraay jr.: "Ik zie in hem geen baas van het grote Oranje"
Blind en Veltman terug naar Ajax? "Hij is niet nieuwe Sneijder"
Ajax welkom in Volendam: "Drukke periode voor de schoonmakers"
'Ajax wil Sven Mislintat-scenario voorkomen': "Financieel pijn"
Brouwers strijdbaar: "Ajax-thuis leeft altijd bij onze supporters"
Oscar Garcia: "Anders verdienen ze het niet om dit logo te dragen"
'Ajax heeft serieuze interesse in Kroatisch international (28)'
"Naam van oud-Ajax-speler wordt gefluisterd als nieuwe bondscoach"
García na Ajax-verlies: "Beste eerste helft onder mijn leiding"
Klaassen ziet gebrek bij Ajax: "Vanaf het begin al problemen mee"
Rob Jansen cynisch: "Ajax is lekker opgeschoten sinds zijn ontslag"
García onder vuur na uitspraak: "Belediging voor zijn voorgangers"
'Cruijff wil definitief afscheid nemen van verhuurde Ajax-speler'
Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'
Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"