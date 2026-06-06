Mounir Boualin ontkracht gerucht: "Hij is te duur voor Ajax"

"Nee, joh", is Boualin duidelijk in de video van Soccernews over een mogelijke komst van Slot. "Hij is te duur voor Ajax en hij krijgt acht tot tien miljoen mee van Liverpool. En dat wordt waarschijnlijk betaald, zolang hij geen nieuwe club heeft. Dat gaat Slot niet inleveren om hoofdtrainer van Ajax te worden."

Vervolgens wordt opgemerkt dat ook Míchel geen goedkope klant is, want hij zou bij Girona zo'n drie á vier miljoen per jaar verdienen. "Dat is veel geld", reageert de transferjournalist. "Of Peter Bosz dat bereikt? Dat denk ik niet, hoor. Maar als Ajax er toekomst in ziet en dit de juiste man op de juiste plek is... Ik vind het wel gewaagd, heel eerlijk gezegd."

"Ajax moet heel creatief zijn. Ze zullen gaan zoeken naar spelers die wellicht al een geschiedenis in de Eredivisie of bij Ajax hebben. Spelers met een aflopend contract of met een eenjarig contract, die voor een zacht prijsje gehaald kunnen worden. Ajax werd ook in verband gebracht met dat talent van FC Barcelona. Daarin zal Ajax het ook zoeken, mede door het netwerk van Jordi Cruijff", aldus Boualin.