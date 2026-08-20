Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Mounir Boualin standvastig: "Ajax heeft naar hem geïnformeerd"

Stefan
Mounir Boualin
Mounir Boualin Foto: © Pro Shots

Mounir Boualin bracht naar buiten dat PSV en Ajax mogelijk interesse zou hebben in Arnaut Danjuma. Het nieuws van Boualin werd al snel tegengesproken en daar heeft de transferjournalist op gereageerd.

"Zij gaven aan dat er niets speelde", vertelt Boualin in de podcast De Derde Helft. "Het Eindhovens Dagblad gaf wel aan dat Danjuma gevolgd wordt, maar dat er niets concreet speelt. De Telegraaf gaf aan dat het voor Ajax absoluut geen optie is, al werd er nog wel een kanttekening van 'zeg nooit nooit' bij geplaatst."

"Ik heb ook nooit geroepen of geschreven dat Danjuma een zeer concrete optie is voor Ajax en PSV", gaat de transferjournalist verder. "Ik heb alleen geschreven dat Ajax en PSV naar hem hebben geïnformeerd, contact met hem hebben en hem overwégen als serieuze optie om de aanval te versterken. En ik blijf bij dat verhaal, want ik heb meerdere bronnen gesproken." 

"Het lastige aan dit soort dingen is alleen dat ik niet het achterste van mijn tong kan laten zien. Het bewijs kan ik niet gebruiken. In de podcast Kick-off van De Telegraaf werd gezegd dat dit naar buiten kwam door een zaakwaarnemer die hem in de etalage wil zetten, maar dat kan ik zeker ontkennen. Ajax en PSV hebben geïnformeerd en ze hebben nog steeds contact", aldus Boualin.

Gerelateerd:
Josip Sutalo

'Transfersom voor Josip Sutalo kan nóg hoger uitvallen'

0
Mike Verweij

Mike Verweij vreest voor Ajax-transfer: "Deal staat op klappen"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Robin Veldman wijst: "Het salaris van de keeper van Ajax..."

Mounir Boualin standvastig: "Ajax heeft naar hem geïnformeerd"

Ajax tegen Sion: Marcos Leonardo krijgt basisplaats van Míchel

'Arnaut Danjuma (29) in verband gebracht met overstap naar Ajax'

"Van Gaal en vele anderen vroegen zich af of Godts het zou redden"

'Transfersom voor Josip Sutalo kan nóg hoger uitvallen'

Mike Verweij vreest voor Ajax-transfer: "Deal staat op klappen"

'Ajax en Cruijff denken opnieuw aan talent van Atletico Madrid'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws