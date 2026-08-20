Mounir Boualin standvastig: "Ajax heeft naar hem geïnformeerd"
Mounir Boualin bracht naar buiten dat PSV en Ajax mogelijk interesse zou hebben in Arnaut Danjuma. Het nieuws van Boualin werd al snel tegengesproken en daar heeft de transferjournalist op gereageerd.
"Zij gaven aan dat er niets speelde", vertelt Boualin in de podcast De Derde Helft. "Het Eindhovens Dagblad gaf wel aan dat Danjuma gevolgd wordt, maar dat er niets concreet speelt. De Telegraaf gaf aan dat het voor Ajax absoluut geen optie is, al werd er nog wel een kanttekening van 'zeg nooit nooit' bij geplaatst."
"Ik heb ook nooit geroepen of geschreven dat Danjuma een zeer concrete optie is voor Ajax en PSV", gaat de transferjournalist verder. "Ik heb alleen geschreven dat Ajax en PSV naar hem hebben geïnformeerd, contact met hem hebben en hem overwégen als serieuze optie om de aanval te versterken. En ik blijf bij dat verhaal, want ik heb meerdere bronnen gesproken."
"Het lastige aan dit soort dingen is alleen dat ik niet het achterste van mijn tong kan laten zien. Het bewijs kan ik niet gebruiken. In de podcast Kick-off van De Telegraaf werd gezegd dat dit naar buiten kwam door een zaakwaarnemer die hem in de etalage wil zetten, maar dat kan ik zeker ontkennen. Ajax en PSV hebben geïnformeerd en ze hebben nog steeds contact", aldus Boualin.
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Mounir Boualin standvastig: "Ajax heeft naar hem geïnformeerd"
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