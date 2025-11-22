Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mourinho furieus paar dagen voor Ajax-duel: "Spelers die me verraden"

Cherine
José Mourinho
José Mourinho Foto: © Pro Shots

Vier dagen voor de Champions League-wedstrijd tegen Ajax heeft José Mourinho vrijdag openlijk uitgehaald naar de selectie van Benfica. Het optreden van zijn spelers in de bekerwedstrijd tegen derdedivisionist Atlético CP viel The Special One zwaar, en dat laat hij duidelijk merken.

Benfica speelde vrijdag in de Portugese beker tegen Atlético CP. Na een 0-0 ruststand voerde Mourinho vier wissels door en won de club uiteindelijk met 0-2, maar de coach was desondanks woedend.

"Onze eerste helft was slecht op de pijnlijkste manier. We hadden namelijk een slechte houding. Er waren veel spelers die het niet serieus namen. In de rust wisselde ik vier keer, maar ik had er negen keer willen wisselen", zo begint de Portugese coach tegen televisiezender RTP.

"De houding was slecht. Ik was kalm in de rust, maar ik was heel eerlijk. Ik zei dat er dingen waren die ik niet zou accepteren. De vier wissels hebben de wedstrijd veranderd vanwege de intensiteit en ernst die ze brachten. Het systeem werkt, de spelers die erin spelen werken niet. Ik houd niet van spelers die me verraden", vervolgt Mourinho

Mourinho stelt dat hij zelf verantwoordelijk is. "De verantwoordelijkheid ligt bij de trainer, dat ben ik. Als ik de spelers bekritiseer, bekritiseer ik mezelf omdat ik niet het beste uit hen haal. Dat zit er impliciet in. Als ik het team en de spelers bekritiseer, bekritiseer ik mezelf", aldus de oefenmeester.

Benfica speelt aanstaande dinsdag in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. Voor beide teams, die tot nu toe nog geen punten hebben verzameld in de Champions League, is de wedstrijd van cruciaal belang.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Menno Geelen

Menno Geelen: "Dat hoort bij Ajax en blijft onveranderd het doel"

0
Sergio Padt

Padt eerlijk: "Ik was een verwend mannetje geworden bij Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd