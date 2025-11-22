Mourinho furieus paar dagen voor Ajax-duel: "Spelers die me verraden"

Vier dagen voor de Champions League-wedstrijd tegen Ajax heeft José Mourinho vrijdag openlijk uitgehaald naar de selectie van Benfica. Het optreden van zijn spelers in de bekerwedstrijd tegen derdedivisionist Atlético CP viel The Special One zwaar, en dat laat hij duidelijk merken.

Benfica speelde vrijdag in de Portugese beker tegen Atlético CP. Na een 0-0 ruststand voerde Mourinho vier wissels door en won de club uiteindelijk met 0-2, maar de coach was desondanks woedend.

"Onze eerste helft was slecht op de pijnlijkste manier. We hadden namelijk een slechte houding. Er waren veel spelers die het niet serieus namen. In de rust wisselde ik vier keer, maar ik had er negen keer willen wisselen", zo begint de Portugese coach tegen televisiezender RTP.

"De houding was slecht. Ik was kalm in de rust, maar ik was heel eerlijk. Ik zei dat er dingen waren die ik niet zou accepteren. De vier wissels hebben de wedstrijd veranderd vanwege de intensiteit en ernst die ze brachten. Het systeem werkt, de spelers die erin spelen werken niet. Ik houd niet van spelers die me verraden", vervolgt Mourinho

Mourinho stelt dat hij zelf verantwoordelijk is. "De verantwoordelijkheid ligt bij de trainer, dat ben ik. Als ik de spelers bekritiseer, bekritiseer ik mezelf omdat ik niet het beste uit hen haal. Dat zit er impliciet in. Als ik het team en de spelers bekritiseer, bekritiseer ik mezelf", aldus de oefenmeester.

Benfica speelt aanstaande dinsdag in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. Voor beide teams, die tot nu toe nog geen punten hebben verzameld in de Champions League, is de wedstrijd van cruciaal belang.