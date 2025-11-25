Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
Mourinho grapt met Sneijder bij Ajax-wedstrijd: "Die dikke..."

Joram
bron: Ziggo Sport
José Mourinho
José Mourinho Foto: © Pro Shots

Het Benfica van José Mourinho won dinsdagavond met 0-2 in de Johan Cruijff ArenA van Ajax. De Portugese trainer had een goed humeur na de wedstrijd en zag het duel in Amsterdam als een finale voor zijn ploeg.

"Ik ben erg blij met de zege, want deze wedstrijd was een finale voor ons", zegt Mourinho bij Ziggo Sport. "Deze drie punten zijn cruciaal. We krijgen hierdoor hoop. Het team speelde compact. Mentaal gingen ze goed om met de druk die op deze wedstrijd stond." Mourinho stapte pas tijdens het seizoen in bij Benfica. "Het is heel moeilijk, ik heb daar niet heel veel ervaring mee." 

De Portugees vervolgt: "Veel dingen voelen als een déja-vu. Als je halverwege het seizoen komt, heb je geen inspraak gehad over de selectie en geen voorbereiding gedraaid. Je hebt maar weinig tijd om je ideeën op het trainingsveld over te brengen, omdat je om de drie dagen speelt. Het is moeilijk." 

Na de wedstrijd zocht Mourinho Wesley Sneijder en Khalid Boulahrouz nog even op in de ArenA. De trainer gaf Sneijder een kus op het voorhoofd. "Die man heeft mij een treble en het beste jaar uit mijn carrière gegeven. Hij was cruciaal. Ik vind Khalid ook ontzettend leuk. Hij was een goede speler voor me, maar Wesley gaf me mijn tweede Champions League. Die dikke gozer is ontzettend lief", aldus Mourinho. 

