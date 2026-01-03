Mourinho lovend over oud-Ajacied: "Is simpelweg buitengewoon"

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Estoril op zaterdag had Benfica-trainer José Mourinho lovende woorden over voor Francesco Farioli. De oud-trainer van Ajax presteert dit seizoen uitstekend bij FC Porto, waardoor zijn team liefst tien punten losstaat van aartsrivaal Benfica.

"Vergeet nooit dat jouw succes ook afhangt van het succes van anderen", zei Mourinho vrijdag op de persconferentie. "De eerste seizoenshelft van FC Porto is buitengewoon. Het was een periode waarin de ploegen daarachter geen enkele kans hadden om het gat te dichten."

Benfica blijft dit seizoen ongeslagen in de competitie en boekte tien overwinningen in zestien wedstrijden. Het grote probleem voor de ploeg van Mourinho is echter dat FC Porto, op het gelijkspel tegen Benfica na, nog geen enkel punt heeft verloren. Daardoor bedraagt het verschil inmiddels tien punten. "Als FC Porto hetzelfde niveau had gehad als vorig jaar, zouden wij vanzelfsprekend in een fantastische positie staan", vervolgde Mourinho. "Wij doen het niet slecht, maar wat zij laten zien is simpelweg buitengewoon", besloot de ervaren coach.