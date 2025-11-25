Mourinho over Ajax: "Geschiedenis is niet belangrijk voor mij"

Trainer José Mourinho van Benfica noemt het Champions League-duel met Ajax van dinsdag essentieel voor beide teams. Ajax en Benfica zijn de enige ploegen in het belangrijkste Europese toernooi die tot nu toe alle vier wedstrijden hebben verloren.

"Ajax is geen team voor nul punten na vier wedstrijden, net als wij", zei Mourinho een dag voor het duel in Amsterdam. "Ze hebben goede spelers en een coach die ze goed kent, iemand die al langere tijd binnen de club werkt", vertelde hij bij ESPN.

De Portugees hechtte geen waarde aan zijn eerdere successen tegen Ajax, ondanks zijn perfecte balans tegen de Amsterdammers. "Geschiedenis en statistieken zijn niet belangrijk voor mij. Ik wist niet eens hoeveel wedstrijden het waren. Dat is niet relevant." Volgens Mourinho draait het nu vooral om het huidige Ajax. "Ik kijk naar het Ajax van nu. Wat ze goed doen, maar ook wat ze nog beter kunnen doen met deze spelers."