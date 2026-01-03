'Muitende' Berghuis bij Feyenoord: "Waren wij helemaal niet goed in"

Cor Pot was tussen 2019 en 2021 assistent van Dick Advocaat bij Feyenoord. In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt hij terug op die periode waarin Steven Berghuis een grote rol speelde.

Na een aantal goede maanden bleef Advocaat in het seizoen 2019/2020 bij de Rotterdammers. Dat seizoen verliep echter minder goed, via de play-offs wisten zij zich echt alsnog te kwalificeren voor Europees Voetbal. "Maar de mensen moeten niet vergeten dat we destijds dertig wedstrijden ongeslagen bleven, hè? En we zaten in die coronatijd", vertelt Pot.

"We hadden het voordeel van het publiek niet. Op een gegeven moment ging Steven Berghuis muiten. Die wilde aanvallen, maar daar waren we helemaal niet goed in", vervolgt de assistent-trainer. Advocaat hanteerde destijds een defensieve speelstijl bij Feyenoord, iets waar meerdere spelers ontevreden over waren.