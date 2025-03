Mulder: "Deze wedstrijd wordt weggegeven voor zijn carrière"

Volgens Youri Mulder draait het Francesco Farioli niet om Ajax, maar om zijn eigen loopbaan. De trainer zou met zijn keuzes in de Europa League-return tegen Eintracht Frankfurt vooral bezig zijn geweest zijn cv op te poetsen. Mulder is bij Ziggo Sport snoeihard in zijn oordeel.

"Het is altijd een hoop 'bla bla' om ons wijs te maken dat dit echt het sterkste elftal is, en dat ze echt wel graag wilden winnen. Maar uiteindelijk is hij natuurlijk gewoon bezig met z'n eigen cv en het winnen van een kampioenschap", stelt Mulder. Hij vindt dat Farioli de focus volledig op de Eredivisie heeft gelegd.

"De kans dat hij de Europa League wint, is veel kleiner dan de kans op het kampioenschap in Nederland. Dat staat straks op z'n cv als internationale trainer om weer verder te gaan. Dát is zijn interesse op dit moment."

Mulder begrijpt dat er andere belangen kunnen spelen, maar vindt de keuze sportief teleurstellend. "Voor de echte sportman is het natuurlijk teleurstellend dat deze wedstrijd zo weggegeven wordt voor zijn eigen carrière." Wesley Sneijder deelt die mening. "Natuurlijk", antwoordt hij kort maar krachtig op de vraag of hij het met Mulder eens is. "Het gaat toch niet om de spelers op dit moment?"

Ajax speelt zondag tegen AZ, dat deze week zelf nog een zwaar duel met Tottenham Hotspur afwerkt. Mulder denkt dat Farioli zijn team voor die wedstrijd gespaard heeft. "AZ speelt een zware wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Misschien is het wel de opdracht die Farioli heeft gekregen: kampioen worden en de Europa League laten varen."