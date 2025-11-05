Mulder fel op Ajax tegen Turken: "Soms was het was schrijnend"

John van 't Schip was bij Ziggo Sport positief over het optreden van Ajax. "Met name was het verdedigen de eerste 30 minuten, dat moesten ze veel doen. Maar stonden wel goed gegroepeerd. Ajax had een plan, maar wel twee grote kansen voor Galatasaray en de reddingen van Pasveer, hij zat er super bij. Voor de rest stond Ajax goed en het laatste kwartier gingen ze vooruit voetballen, vooral over rechts. Zo kwamen ze er doorheen. Gloukh begon niet goed maar later was hij beter in de passing. Nu moeten ze van daaruit proberen te voetballen."

Youri Mulder zag echter meer verbeterpunten. "Soms was het schrijnend hoever terug ze gaan. Dit past niet bij Ajax. Wel wilden ze die open rechterkant waar ze gebruik van maakten. Incidenteel ging dat best aardig. Dat waren spaarzame momenten. Na een half uur gingen ze wel beter voetballen."