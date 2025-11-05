Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Mulder fel op Ajax tegen Turken: "Soms was het was schrijnend"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Youri Mulder
Youri Mulder Foto: © Pro Shots

Ajax staat halverwege de wedstrijd tegen Galatasaray op een 0-0-gelijkspel. De Amsterdammers hadden in de eerste helft vooral verdedigend werk te verrichten, maar lieten ook momenten van kwaliteit zien.

John van 't Schip was bij Ziggo Sport positief over het optreden van Ajax. "Met name was het verdedigen de eerste 30 minuten, dat moesten ze veel doen. Maar stonden wel goed gegroepeerd. Ajax had een plan, maar wel twee grote kansen voor Galatasaray en de reddingen van Pasveer, hij zat er super bij. Voor de rest stond Ajax goed en het laatste kwartier gingen ze vooruit voetballen, vooral over rechts. Zo kwamen ze er doorheen. Gloukh begon niet goed maar later was hij beter in de passing. Nu moeten ze van daaruit proberen te voetballen."

Youri Mulder zag echter meer verbeterpunten. "Soms was het schrijnend hoever terug ze gaan. Dit past niet bij Ajax. Wel wilden ze die open rechterkant waar ze gebruik van maakten. Incidenteel ging dat best aardig. Dat waren spaarzame momenten. Na een half uur gingen ze wel beter voetballen."

John Heitinga

Heitinga opvallend positief: "We doen het zestig minuten goed"

0
Youri Baas baalt

Youri Baas over penalty: "Ik kan moeilijk mijn arm eraf hakken"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
