Mulder hard: "Elke speler van Galatasaray is beter dan van Ajax"

"Ik denk dat het op zich niet zo’n heel gekke uitslag is, met 0-3 verliezen van Galatasaray", begint Mulder zijn analyse. "Elke speler van Galatasaray is beter dan elke speler van Ajax. Welke positie je ook pakt. Ja, dan krijg je zo’n uitslag. Dan moet je als team het zó goed doen. En in de fase waarin Ajax nu zit, lukt dat ze niet. Dan is dit niet zo gek."

Wat Mulder extra zorgen baart, is het uitblijven van progressie, iets dat volgens hem ook bij de trainersstaf ligt. "Het gaat nog niet eens zo zeer over deze wedstrijd. Dat je vandaag geen verbetering ziet, maar dat je ook tegen Telstar, Heerenveen en Twente die verbetering niet ziet, daar is de trainersstaf wel verantwoordelijk voor. Die moeten zorgen voor verbetering."

John van ’t Schip sluit zich aan bij de woorden van Mulder. De oud-trainer begrijpt ook de frustratie van aanvoerder Davy Klaassen, die na afloop wederom weinig hoopgevende signalen zag. "Je ziet natuurlijk vaker dat als er een wisseling is, dat spelers niet echt weten wat ze moeten zeggen. Als je één voor één gaat kijken, ze zijn allemaal stuk voor stuk minder en Galatasaray speelt dan ook nog eens met vertrouwen."