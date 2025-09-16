KieftJansenEgmondGijp
Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mulder kritisch: "Dit zijn spelers die niet bij Ajax passen"

Max
bron: Rondo
Youri Mulder
Youri Mulder Foto: © Pro Shots

Youri Mulder is niet onder de indruk van de aankopen van Ajax deze zomer. De analist denkt niet dat spelers als Kasper Dolberg en Oscar Gloukh goede transfers zijn. 

Ajax kent geen goede start van het seizoen en volgens Mulder ligt dat niet alleen aan trainer John Heitinga. "Je bent ook afhankelijk over welke spelers je krijgt. Dat valt ook erg tegen", stelt hij in Rondo van Ziggo Sport. "Dolberg komt nu terug, maar dat is klein beetje een zwaktebod, vind ik. Een speler weer terughalen. De aangetrokken spelers zijn net niet goed genoeg."

Ook Gloukh maakt nog geen indruk op Mulder. "Gloukh is geen creatieve voetballer. Het is een fysieke voetballer. Die is ook verkeerd gehaald", meent hij. "Ze kennen hem toch van Salzburg. Dat past niet echt bij Ajax. Je weet wel als je spelers gaat scouten: past die speler nou wel of niet bij Ajax? Dit zijn spelers die niet bij Ajax passen, vind ik."

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Internazionale viert feest met de fans na het bereiken van de Champions League-finale

Ajax krijgt sneer uit Italië: "Boezemt Inter weinig angst in"

0
Aad de Mos

De Mos negatief over Ajax: "Er zijn te weinig persoonlijkheden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd