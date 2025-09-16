Mulder kritisch: "Dit zijn spelers die niet bij Ajax passen"

Ajax kent geen goede start van het seizoen en volgens Mulder ligt dat niet alleen aan trainer John Heitinga. "Je bent ook afhankelijk over welke spelers je krijgt. Dat valt ook erg tegen", stelt hij in Rondo van Ziggo Sport. "Dolberg komt nu terug, maar dat is klein beetje een zwaktebod, vind ik. Een speler weer terughalen. De aangetrokken spelers zijn net niet goed genoeg."

Ook Gloukh maakt nog geen indruk op Mulder. "Gloukh is geen creatieve voetballer. Het is een fysieke voetballer. Die is ook verkeerd gehaald", meent hij. "Ze kennen hem toch van Salzburg. Dat past niet echt bij Ajax. Je weet wel als je spelers gaat scouten: past die speler nou wel of niet bij Ajax? Dit zijn spelers die niet bij Ajax passen, vind ik."