Mulder kritisch: "Vraag of je het als club wel zo moet willen"

Ajax kreeg donderdagavond geen poot aan de grond in Frankfurt en werd kansloos uitgeschakeld in de Europa League. Volgens Wesley Sneijder en Youri Mulder heeft trainer Francesco Farioli daar zelf een groot aandeel in gehad. De tien wijzigingen in het elftal leverden onbegrip op, ook bij de analisten van Ziggo Sport .

"Je kan uitgeschakeld worden, áls je er een wedstrijd van maakt en een elftal opstelt waarvan je zegt: we gaan er alles aan doen om door te komen", reageert Mulder kritisch. "Je vraagt je af of je het als club wel zo moet willen; je zo verkopen in Europa."

Mulder sprak na afloop met mensen in Duitsland en merkte hetzelfde onbegrip. "Ik heb mensen in Frankfurt gesproken, die snappen er niets van! Er wordt gespeeld voor de kwartfinales van de Europa League. Iedereen die van sport houdt, snapt het niet."

Sneijder was voorafgaand aan het duel al scherp en bleef dat ook na het laatste fluitsignaal. "Ik blijf erbij: ik vind het belachelijk dat ze het zo hebben aangevochten." Volgens Sneijder is de keuze voor een B-elftal vooral gemaakt met het oog op de komende wedstrijden. "We kunnen nu wel concluderen dat het voor zondag is en misschien zelfs verder kijkend, richting PSV. Maar dan nog, had je het niet zo moeten aanvechten. Je speelt niet tegen een fantastische tegenstander, het was absoluut niet onmogelijk."