Mulder merkt op bij Ajax: "Ik zat gister de wedstrijd te kijken"

"Ze hebben het echt fantastisch gedaan", concludeert Mulder, een dag na de 2-4 overwinning van Ajax in Bakoe. "Ik heb daar zelf twee keer gespeeld met Twente, het is gewoon heel moeilijk voetballen daar. Het is eigenlijk heel typisch voor Nederlandse ploegen, maar vooral Ajax. Dan krijgt de jeugd de kans en die kunnen het dan wél doen. Dat is heel waardevol en mooi."

"Ik zat gister de wedstrijd te kijken en viel toen in slaap. Rond de 65e minuut werd ik wakker en toen keek ik naar de stand en dacht ik: '2-1, ha jammer', maar toen keek ik de wedstrijd uit en heb ik echt genoten. Ze wisten veel te creëren en wonnen op een goede manier", vervolgt hij.

Dankzij de goede resultaten noemt Mulder het stiekem al het ‘Fred Grim-effect’. "Ik vind dat er nu echt rust is, dat was in het begin echt zoeken. Er zit weer muziek in het team", aldus de technisch directeur van Schalke 04.