Mulder onder de indruk van Ajacied: "Een pareltje die doorkomt"

Youri Mulder was onder de indruk van het optreden van Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen Union Sint-Gillis. De analist van Ziggo Sport zag een sterk Ajax, dat met veel dynamiek en een solide spelplan een overtuigende 0-2 overwinning boekte. Met name Christian Rasmussen en Jorthy Mokio kregen lof na een uitstekende wedstrijd in Brussel.

"Ajax heeft het perfect gedaan. Ook de manier waarop het voorin werd aangepakt, met veel beweging", analyseert Mulder. "Brobbey is een goede spits, maar die sterke verdedigers van Union hadden het misschien makkelijker met hem gehad. Er zat nu veel meer dynamiek in, met Rasmussen die een geweldige wedstrijd speelde."

De oud-spits was echter vooral lyrisch over de zestienjarige Mokio, die niet alleen scoorde maar ook het middenveld domineerde. "Mokio was ook heel goed, fantastisch. Hij doet zo even mee en is gewoon de baas op het middenveld. Technisch een geweldige speler, fysiek fantastisch. Het zag er goed uit vandaag, vond ik. Mokio is een fantastische speler voor Ajax. Het is weer een pareltje dat doorkomt."

Mulder prees daarnaast de tactische keuzes van Francesco Farioli, die zijn team goed gepositioneerd had. "Die jongens kunnen excelleren doordat het fundament klopt. In de as heb je Davy Klaassen, Remko Pasveer en Steven Berghuis. Allemaal stabiele jongens." Berghuis speelde een sterke wedstrijd als valse nummer negen. "In de omschakeling was Ajax steeds gevaarlijk. Het zijn technisch goede spelers, die een bal vast kunnen houden en weg kunnen draaien." Mulder sloot af met een positieve noot: "Ajax heeft het gewoon heel goed aangepakt. Ik heb bij tijd en wijlen genoten."