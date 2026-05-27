Mulder vindt Ajax-veldspeler klaar voor staf: "Echt indrukwkkend"

Rik Engelbertink
bron: Rondo
Youri Mulder
Youri Mulder

Steven Berghuis kan volgens Jan Mulder aansluiten bij de technische staf van Ajax. Volgens de analist heeft Berghuis het benodigde inzicht om van meerwaarde te zijn. 

"Ik hoorde iemand praten over Ajax en dat was echt precies raak", stelde Mulder bij Rondo. "Ik zat echt met volle aandacht te kijken. Zou Jordi Cruijff er niet goed aan doen om Berghuis in zijn staf te halen? Wat hij zei was echt indrukwekkend. Hij legde precies de vinger op de zere plek".

Volgens Mulder is Berghuis dan ook van meerwaarde in de staf van Ajax. "Je kunt hem eigenlijk zo in de staf zetten", aldus de oud-voetballer.

Khalid Boulahrouz ziet dat niet zo zitten, omdat Berghuis nog altijd wat kan brengen in het veld mits fit. "Ik zou hem er nog wel even bij houden", gaf Boulahrouz aan. "Toen hij weer fit werd, kreeg je toch het idee dat er meer structuur in het aanvalsspel van Ajax kwam." 

De techniek en het inzicht van de voetballer zijn in de Eredivisie haast ongeëvenaard. "Hij brengt rust, kan iemand diep sturen en zorgt ervoor dat het spel beter doorloopt. Dat mis je soms bij Ajax in de voorhoede."

