Mulder voorspelt tweede plek: "Bij Ajax heb ik geen goed gevoel"
FC Twente maakt volgens analisten de grootste kans om nog boven Feyenoord of NEC te eindigen in de Eredivisie. Ajax wordt ondanks de recente zege juist minder serieus genomen in de strijd om de bovenste plekken.
Volgens Youri Mulder zegt de 0-3 overwinning op Heracles Almelo weinig over de krachtsverhoudingen. "Daar wint iedereen", stelt hij bij Rondo. "Ik zie veel eerder Twente in de race voor Champions League-voetbal. Bij Ajax heb ik geen goed gevoel."
Theo Janssen sluit zich daarbij aan en wijst vooral naar het programma van de Amsterdammers. "Ik heb precies hetzelfde. Ze spelen nog tegen Utrecht en PSV… dat zijn altijd moeilijke wedstrijden. Als je dan naar het programma van de andere ploegen kijkt, dan denk ik dat Ajax normaal gesproken niet meer meedoet. Zeker niet in de vorm waarin ze nu zitten."
Ook Guus Hiddink is kritisch op de huidige situatie bij Ajax en kijkt alvast vooruit. "Ze moeten volgend jaar weer helemaal opkomen. De grote ploegen moeten eigenlijk tot het einde strijden om de titel. Er is een grote taak weggelegd voor Jordi", aldus de ervaren trainer.
Janssen tipt Ajax trainer: "Dan zal het een stuk beter zal zijn"
Driessen snapt niks van Ajacied: "Als je die beelden terugziet…"
'Weghorst twijfelt aan FC Twente': "Meer Europese clubs willen hem"
Verweij: "Oscar Garcia is gewoon heel erg ontevreden over hem"
Veel lof voor Ajacied: "Hij was weer goed vond ik na afloop"
Jong Ajax loopt tegen TOP Oss alweer tegen een nederlaag aan
Borst: "Het is een ziekte, eentje die mondiaal heerst trouwens"
Ajax gaat akkoord met schikkingsvoorstel van KNVB voor Tomiyasu
Bruggink looft Ajacied: "Dat is precies wat Ajax nodig heeft"
Huub Stevens analyseert: "Als Ajax óók meer weerstand biedt..."
Kenneth Perez haalt verschrikkelijk hard uit: "Ze zijn zo slecht"
Bruggink noemt favoriet voor plek 2: "Ajax is ook aan het jagen"
Ajacieden aangepakt: "Waar waren ze tegen Twente en Feyenoord?"
Berghuis maakt indruk: "Tikte bij Ajax zijn oude niveau weer aan"
Ajax speelt donderdag oefenwedstrijd tegen directe concurrent
Brobbey 'talk of the town' in Engeland, politie start onderzoek
Driessen kritisch: "Het leek wel alsof hij Ajax 3 punten gunde"
Twee Ajacieden in Elftal van de Week na overwinning in Almelo
Haan enthousiast: "Hij is klaar voor een terugkeer naar Ajax"
Ajax ontsnapt aan rood? "VAR zal zelf niet hebben gevoetbald"
Dick Lukkien lyrisch: "Ik zou hem zeker een kans geven bij Ajax"
"Mika Godts is met afstand de beste voetballer in de Eredivisie"
Driessen tempert enthousiasme: "Zoals altijd als Ajax wint..."
El Ahmadi looft twee Ajacieden: "Die kan je altijd aanspelen"
Schuurs kiest beste Ajax-speler uit zijn tijd: "Altijd beslissend"
Brobbey eist hoofdrol op in Engeland: "Groeiende cultstatus"
Ajax-uitblinker denkt niet aan vertrek: "Wat een gek schrijft..."
Godts presteert beter dan Saibari: "Gezien de situatie heel knap"
Ajax mist balans in selectie: "Groeide al scheef onder Huntelaar"