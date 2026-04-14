Mulder voorspelt tweede plek: "Bij Ajax heb ik geen goed gevoel"

Youri Mulder
Youri Mulder

FC Twente maakt volgens analisten de grootste kans om nog boven Feyenoord of NEC te eindigen in de Eredivisie. Ajax wordt ondanks de recente zege juist minder serieus genomen in de strijd om de bovenste plekken.

Volgens Youri Mulder zegt de 0-3 overwinning op Heracles Almelo weinig over de krachtsverhoudingen. "Daar wint iedereen", stelt hij bij Rondo. "Ik zie veel eerder Twente in de race voor Champions League-voetbal. Bij Ajax heb ik geen goed gevoel."

Theo Janssen sluit zich daarbij aan en wijst vooral naar het programma van de Amsterdammers. "Ik heb precies hetzelfde. Ze spelen nog tegen Utrecht en PSV… dat zijn altijd moeilijke wedstrijden. Als je dan naar het programma van de andere ploegen kijkt, dan denk ik dat Ajax normaal gesproken niet meer meedoet. Zeker niet in de vorm waarin ze nu zitten."

Ook Guus Hiddink is kritisch op de huidige situatie bij Ajax en kijkt alvast vooruit. "Ze moeten volgend jaar weer helemaal opkomen. De grote ploegen moeten eigenlijk tot het einde strijden om de titel. Er is een grote taak weggelegd voor Jordi", aldus de ervaren trainer.

