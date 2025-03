Mulder ziet Mokio debuteren: "Doku had in de ploeg moeten komen"

Mulder had onder ander kritiek over het wisselbeleid van Garcia. "En dan zijn wisselbeleid. De Winter moet je veel eerder uit zijn lijden verlossen", zei Mulder. "En dan zijn wisselbeleid. De Winter moet je veel eerder uit zijn lijden verlossen. Vlak voor het einde mag Mokio debuteren voor de eer. We zijn hier wel serieus met profvoetbal bezig. Doku had in de ploeg moeten komen. Die brengt vuur. De trainer slaapt, wakker maken", besloot Mulder fel.

Daarnaast sprak hij zijn teleurstelling uit over de aanpak van Garcia. "Ik vond het echt een zooitje. Het viel wel heel erg tegen," stelde Mulder na de nederlaag. "Dit Oekraïne is geen wereldploeg, maar ze komen gelijk en daarna op voorsprong. Er was daarna geen reactie van de Rode Duivels", aldus Mulder.