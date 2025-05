Musampa kritisch: "Ik miste toch die over-mijn-lijk-mentaliteit"

Kiki Musampa is teleurgesteld dat Ajax de landstitel niet meer in eigen hand heeft. Na de late gelijkmaker tegen FC Groningen zag hij dat het elftal in de slotfase niet de juiste instelling had, wat de kansen op het kampioenschap heeft verpest.

"Het 2-2 gelijkspel in de 99ste minuut tegen FC Groningen kwam wel even binnen", begint Musampa in gesprek met Het Parool. "In de laatste fase miste ik toch die over-mijn-lijk-mentaliteit. Dat zag je in de wil om er álles aan te doen om de bal vast te houden en de keuzes die werden gemaakt aan de bal. Nu heb je het als ploeg niet meer in eigen hand. Dat is zuur."

Volgens Musampa kan Ajax toch spreken van 'een heel goed seizoen'. Zeker gezien het beter is gelopen dan verwacht. "Als iemand toen had gezegd: jullie worden tweede en halen de Champions League, dan had iedereen daarvoor getekend", zegt de oud-Ajacied, die nu actief is als assistent-trainer bij Ajax O19. "Maar als Ajax ga je natuurlijk voor het kampioenschap. Als je terugkijkt, had PSV een betere selectie en hebben zij al langere tijd laten zien dat ze een echte kampioensploeg zijn."

"Dat Ajax de titel misloopt, is het gevolg van een samenloop van omstandigheden", gaat Musampa verder. Hij vindt dat er genoeg ervaring aanwezig is bij Ajax en dat dat niet de oorzaak is. "Maar het feit dat het woord 'kampioenschap' nauwelijks werd uitgesproken, zegt ook iets. Er is veel misgegaan en dat heeft Ajax allemaal aan zichzelf te wijten."