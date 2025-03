Musampa noemt drie Ajax-talenten: "Uitzonderlijke kwaliteiten"

"Het centrum met Josip Sutalo en Youri Baas staat als een huis en Jorrel Hato doet het ook enorm goed", legt hij uit op de website van VI. "En Jordan Henderson heeft daarvóór natuurlijk een belangrijke rol, hij is de echte leider die de boel bij elkaar houdt en aanstuurt, dat is superbelangrijk. Wat sowieso de winst is van dit seizoen, is dat Ajax zijn identiteit weer aan het terugwinnen is. De club is met een soort wederopbouw bezig", constateert Musampa.

"Van binnenuit is Ajax altijd Ajax geweest, maar links en rechts zag je de identiteit wel een beetje veranderen", stelt hij. "Het Ajax-voetbal, waarmee de club zich identificeert, was vorig jaar helemaal weg. Nu zie je het bij vlagen weer terugkomen, met sprankelende aanvallen en flitsend spel. Dat is wat men wil zien. Maar ook dat er weer talenten uit de eigen jeugdopleiding doorbreken en op de deur kloppen en uitzonderlijke kwaliteiten laten zien. Dat is ook Ajax. Als je ziet hoe Jorthy Mokio zich manifesteert tegen Union en later ook Rayane Bounida en Sean Steur alweer debuteren, dát is hoe je Ajax kent", besluit Musampa tevreden.