Musampa vol lof: "Als je hem op De Toekomst aan het werk ziet..."

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Go Ahead Eagles en daardoor bedraagt de voorsprong op PSV maar liefst vijf punten. Kiki Musampa roemt de inbreng van trainer Francesco Farioli, die ook in de Europa League succesvol is met de club uit Amsterdam.

"Ik denk dat Farioli zeker de credits verdient", vertelt hij op de website van VI. "Omdat hij toch met vrijwel dezelfde groep als vorig jaar een heel ander beeld heeft gecreëerd van Ajax. Als je hem op De Toekomst aan het werk ziet, zie je dat hij er heel veel energie in steekt, met de hele staf, zij bereiden zich tot in de puntjes voor. Dat zie je terug in de wedstrijden, want je ziet Ajax toch vanuit een bepaalde discipline spelen", constateert Musampa.

"De organisatie klopt, vooral in verdedigend opzicht. Je ziet ook dat iedereen meedoet en z’n steentje bijdraagt, iedereen weet wat hij doet. Natuurlijk gaat er weleens wat mis, maar je kan ze bijna niet betrappen op onduidelijkheden. Dat is echt de hand van de trainer", vervolgt hij. "De manier van spelen is natuurlijk ook anders: niet meer áltijd de tegenstander hoog afjagen met heel veel ruimte in de rug. In fases is het nu ook gewoon: een beetje inzakken en het compact houden. Daar komt dan wat kritiek op, want dat is een manier van voetballen die we natuurlijk niet gewend zijn van Ajax in thuiswedstrijden", beseft Musampa.

"Maar het maakt wel het verschil, dat je veel minder goals tegen krijgt", legt hij uit. "Als je dat in fases doet dat je het moeilijk hebt, is dat in mijn ogen absoluut geen schande. Ik heb ook jaren in het buitenland gespeeld, daar doen ze dat allemaal. Ik zie Real Madrid heel vaak verdedigen op eigen helft, dat is gewoon effectief en daarmee creëer je ook juist meer ruimte om aan te vallen. Als de beste teams van deze wereld dat doen, dan begrijp ik de kritiek niet als Ajax bij fases inzakt. Mensen verwachten altijd maar van Ajax dat ze spelen zoals vroeger, in de goede tijden. Dat waren natuurlijk mooie jaren, onder Louis van Gaal. Maar het voetbal is veranderd, er wordt nu fysiek meer gevraagd, dat is het grootste verschil", besluit Musampa realistisch.