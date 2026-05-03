2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Myron Boadu wilde meer tegen Ajax: "We hadden moeten doordrukken"

Gijs Kila
bron: ESPN
Myron Boadu juicht na zijn goal tegen SC Heerenveen
Myron Boadu juicht na zijn goal tegen SC Heerenveen Foto: © BSR Agency

Myron Boadu baalde na afloop van het gelijkspel van PSV tegen Ajax, vooral omdat zijn ploeg de overwinning in de slotfase uit handen gaf. De invaller leek met zijn doelpunt lange tijd de matchwinner te worden, maar zag dat uiteindelijk anders lopen.

Na zijn treffer, op aangeven van Dennis Man, stond PSV met 2-1 voor en leek de ploeg op weg naar drie punten. Boadu was daar duidelijk over bij ESPN: "En dan mag je de overwinning eigenlijk niet weggeven", zei Boadu.

Voor de aanvaller was het bovendien een persoonlijk moment, aangezien hij dit seizoen weinig speeltijd kreeg. Hij gaf aan dat hij daar eerder met trainer Peter Bosz over had gesproken. "Laat het maar zien op de training", luidde de boodschap van Bosz. Boadu kreeg nu opnieuw minuten en greep die kans direct. "Nu kreeg ik weer de mogelijkheid om te spelen. En was het fijn om te scoren", stelde Boadu.

Volgens Boadu had PSV na zijn doelpunt moeten doordrukken om de wedstrijd definitief te beslissen. "We waren gebrand om te laten zien waarom wij de kampioen zijn. We hadden moeten doordrukken na die 2-1. Er waren kansen op een derde doelpunt."

Hij wilde het tegenvallende spel in de eerste helft niet wijten aan de recente festiviteiten van PSV op Ibiza. "Maar de matige eerste helft had niets te maken met onze reis naar Ibiza."

