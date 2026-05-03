Myron Boadu wilde meer tegen Ajax: "We hadden moeten doordrukken"
Myron Boadu baalde na afloop van het gelijkspel van PSV tegen Ajax, vooral omdat zijn ploeg de overwinning in de slotfase uit handen gaf. De invaller leek met zijn doelpunt lange tijd de matchwinner te worden, maar zag dat uiteindelijk anders lopen.
Na zijn treffer, op aangeven van Dennis Man, stond PSV met 2-1 voor en leek de ploeg op weg naar drie punten. Boadu was daar duidelijk over bij ESPN: "En dan mag je de overwinning eigenlijk niet weggeven", zei Boadu.
Voor de aanvaller was het bovendien een persoonlijk moment, aangezien hij dit seizoen weinig speeltijd kreeg. Hij gaf aan dat hij daar eerder met trainer Peter Bosz over had gesproken. "Laat het maar zien op de training", luidde de boodschap van Bosz. Boadu kreeg nu opnieuw minuten en greep die kans direct. "Nu kreeg ik weer de mogelijkheid om te spelen. En was het fijn om te scoren", stelde Boadu.
Volgens Boadu had PSV na zijn doelpunt moeten doordrukken om de wedstrijd definitief te beslissen. "We waren gebrand om te laten zien waarom wij de kampioen zijn. We hadden moeten doordrukken na die 2-1. Er waren kansen op een derde doelpunt."
Hij wilde het tegenvallende spel in de eerste helft niet wijten aan de recente festiviteiten van PSV op Ibiza. "Maar de matige eerste helft had niets te maken met onze reis naar Ibiza."
Myron Boadu wilde meer tegen Ajax: "We hadden moeten doordrukken"
Berghuis krijgt lastige vraag van Hans Kraay: "Waren ze fitter?"
Marciano Vink looft Ajacied: "Een van de beste spelers van Ajax"
Gaaei onthult geheim achter wereldgoals: "Heb het van hem geleerd"
Godts over toekomst bij Ajax: "Voor mij staat Ajax nu op één"
García genoot van specifieke Ajacied: "Hij verdiende deze kans"
Til gefrustreerd na late tegentreffer: "Ik ben er doodziek van"
Borst kritisch op Ajax-aankoop: "Die kun je missen als kiespijn"
Bosz baalt van PSV: "Wij hebben daarin veel te weinig gebracht"
Godts krijgt wéér lof: "Deze goal is honderd procent perfect"
PSV baalt na 'gestolen' punt van Ajax: "Ik ben er doodziek van"
Ajax redt punt in slotfase in topper tegen PSV in Johan Cruijff Arena
Oud-trainer Ajax krijgt snauw: "Heeft mijn leven moeilijk gemaakt"
'Ajax stunt met komst succestrainer': "Die is wel gesproken"
Josip Sutalo gaat in op toekomst: "Ik hou echt van Amsterdam..."
Opstelling Ajax: Garcia kiest voor volgende 11 in topper met PSV
Danny Buijs (43) naar Ajax? "Ze moeten me dan wel overtuigen..."
Chuba Akpom verlaat Ajax na promotie Ipswich voor miljoenenbedrag
Ajax-spits wil blijven: "Voor mij zeker een optie om bij te tekenen"
Wim Kieft: "Sportief, maar ook een pijnlijk moment voor Ajax"
Gravenberch en Gakpo over Ajax-PSV: "PSV is heer en meester"
"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"
Hans Kraay: "Hij speelt over twee jaar bij Ajax, Feyenoord of PSV"
Steur erkent: "Ik voelde me eigenlijk wel een beetje schuldig"
Godts kan droomtransfer vergeten: "Meerdere keren afgewezen"
Ceballos 'nooit meer' in actie voor Real: weg naar Ajax lijkt vrij
Mika Godts opnieuw verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand
Bosz voorziet comeback Ajax onder Cruijff: "Vertrouw ik hem toe"
Jaap de Groot wijst: "Je weet wat een typische Ajax-krant is"
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, dat kan toch niet in Oranje?"