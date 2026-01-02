HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Na Ajax-geruchten meldt Turkse club zich voor Quilindschy Hartman'

Amber
bron: ESPN
Quilindschy Hartman
Quilindschy Hartman Foto: © Pro Shots

Besiktas heeft zijn oog laten vallen op Quilindschy Hartman. Dat meldt ESPN vrijdagavond. De linksback van Burnley werd onlangs nog nadrukkelijk gelinkt aan Ajax, maar die stap bleef uit.

Hartman kende een sterke start van het seizoen bij Burnley en was aanvankelijk een vaste waarde in de basis, waarbij hij zich onderscheidde met meerdere assists. Inmiddels is zijn rol echter flink veranderd: de international van Oranje is zijn basisplaats kwijtgeraakt. Met het oog op het WK komende zomer is dat een situatie die hij graag wil doorbreken.

Ajax probeerde eerder via een huurconstructie toe te slaan, maar die deal kwam niet van de grond. Besiktas ziet nu mogelijkheden. Volgens ESPN heeft de Turkse grootmacht zich nog niet officieel bij Burnley gemeld, maar is de club wel van plan om een serieuze poging te ondernemen om Hartman los te weken.

Een transfer naar Istanbul zou voor de 24-jarige verdediger bovendien een weerzien betekenen met Orkun Kökcü. Het duo speelde eerder samen bij Feyenoord en beleefde daar in 2023 een succesvol seizoen, dat werd bekroond met het landskampioenschap.

Ajax transfergeruchten en nieuws
