"Na Ajax hebben wij deze zomer beste transferbalans in Eredivisie"
Carlos Aalbers beleefde als technisch directeur van NEC een van de drukste transferperiodes uit zijn loopbaan. De 62-jarige bestuurder sloot maar liefst 33 deals en haalde tientallen miljoenen euro's én veertien spelers naar Nijmegen.
"Qua bedragen was dit natuurlijk wel de drukste zomer, verreweg zelfs", zegt Aalbers tegenover Voetbal International. "Het past ook bij de algemene ontwikkeling van het voetbal, want de transfersommen en de salarissen blijven maar stijgen. Maar deze window zegt ook veel over de groei die we als club doormaken. Na Ajax hebben wij deze zomer de beste transferbalans in de Eredivisie. Dat is exceptioneel."
"Normaal gesproken komen wij niet in de buurt van PSV en Feyenoord", vervolgt Aalbers, die ook meteen waarschuwt: "Maar laten we alsjeblieft nederig en realistisch blijven. Deze zomer zaten we op een top qua transfersommen, maar dat kunnen we niet ieder jaar verwachten. Ik zag interviews met Dévy Rigaux van Feyenoord voorbijkomen, hij zei het goed. Selecties koop je niet, die bouw je. Dat is bij ons ook gebeurd."
De technisch directeur van NEC verwacht dit seizoen ook niet dat zijn club zich tussen PSV, Feyenoord en Ajax wurmt. "Ik geloof in een visie, in presteren en ontwikkelen. Dan gaat het erom of je iedere dag de juiste kleine keuzes maakt. We hebben een lijn vastgehouden en met de nieuwe trainer erbij hadden we de juiste cocktail. Die derde plaats was natuurlijk geweldig, we kwamen op een roze wolk terecht. Realistisch gezien moeten we accepteren dat we ook weer een treetje lager kunnen uitkomen."
"De ranglijst wordt al decennia voor tachtig tot negentig procent bepaald door de spelersbudgetten", weet Aalbers. "Wat kan een club uitgeven? Met goede transferresultaten en Marcel Boekhoorn als vliegwiel kunnen wij wat meer qua spelersbudget, dat is het voordeel van NEC. Dat budget komt bij lange niet in de buurt van de topdrie. We schuren nu tegen de topzes aan. Laten we de realistische bril op blijven houden."
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