"Na Ajax hebben wij deze zomer beste transferbalans in Eredivisie"

"Qua bedragen was dit natuurlijk wel de drukste zomer, verreweg zelfs", zegt Aalbers tegenover Voetbal International. "Het past ook bij de algemene ontwikkeling van het voetbal, want de transfersommen en de salarissen blijven maar stijgen. Maar deze window zegt ook veel over de groei die we als club doormaken. Na Ajax hebben wij deze zomer de beste transferbalans in de Eredivisie. Dat is exceptioneel."

"Normaal gesproken komen wij niet in de buurt van PSV en Feyenoord", vervolgt Aalbers, die ook meteen waarschuwt: "Maar laten we alsjeblieft nederig en realistisch blijven. Deze zomer zaten we op een top qua transfersommen, maar dat kunnen we niet ieder jaar verwachten. Ik zag interviews met Dévy Rigaux van Feyenoord voorbijkomen, hij zei het goed. Selecties koop je niet, die bouw je. Dat is bij ons ook gebeurd."