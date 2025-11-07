'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"

Ook de naam van Frank de Boer zingt weer rond bij Ajax. De Amsterdammers zoeken een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van John Heitinga.

Valentijn Driessen sluit niet uit dat De Boer als optie tot het einde van het seizoen wordt gezien. "Ik zou het wel heel plausibel vinden als Ajax zegt: we maken het seizoen af met Frank de Boer, als die dat zou willen", vertelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Er is natuurlijk bijna geen enkele trainer die voor zeven, acht maanden wil instappen."

Ook bij de NOS valt de naam van de voormalig trainer van Ajax. "De naam van Erik ten Hag wordt natuurlijk genoemd, maar daar zal ongetwijfeld een prijskaartje aan hangen. We weten dat Ajax financieel het nodige heeft moeten inleveren, dus het is allemaal afwachten of hij zin heeft in die klus met deze selectie", klinkt het. "Een andere naam die je ook nog hoort, is Frank de Boer."

De Boer zit sinds december 2023 zonder club nadat hij vertrok bij Al-Jazira. Na zijn vier landstitels als trainer van Ajax werkte hij ook bij Inter Milan, Atlanta United en Crystal Palace.