Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
'Naam Pastoor valt in Ajax-zoektocht': "Zou niet direct nee zeggen"

Amber
bron: Ziggo Sport
Alex Pastoor voor de camera van Ziggo Sport
Alex Pastoor voor de camera van Ziggo Sport

Nu Ajax definitief afscheid heeft genomen van John Heitinga, draait de geruchtenmolen over zijn opvolging op volle toeren. Bij Ziggo Sport kwam donderdagavond ook de naam van Alex Pastoor voorbij.

"Ik heb tijd", reageerde Pastoor met een brede glimlach. "Het is nog vers, maar ik zou niet direct 'nee' zeggen. Ajax, Feyenoord, dat soort grote clubs, dat heb ik nog nooit gedaan." Zijn collega Jan van Halst kon het niet laten om te grappen: "Heel politiek dit. Het begint te kriebelen, hè?"

Pastoor schoot in de lach en gaf toe: "Dat ik veel berichtjes heb gekregen? Dat kan ik niet ontkennen. Maar bij Ajax moet je tegenwoordig wel met een paar interlands achter je naam aankomen."

Toen vervolgens een samenwerking met Patrick Kluivert werd genoemd, met wie hij eerder het Indonesische elftal leidde, kon Pastoor er opnieuw om lachen. "Met z’n tweeën hebben we best wat interlands en goals", knipoogde hij. Toch bleef hij realistisch over zijn kansen. "Je weet het nooit, maar in de regel slaan ze je over. Ik heb niet hoog gevoetbald."

