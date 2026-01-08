HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Naam Steven Berghuis in verband gebracht met Amerikaanse club'

Max
bron: X (voorheen Twitter)
Steven Berghuis tijdens FC Volendam - Ajax
Steven Berghuis tijdens FC Volendam - Ajax Foto: © BSR Agency

De naam van Steven Berghuis zingt rond bij Seattle Sounders. Dat meldt het doorgaans betrouwbare WFCGroningen donderdag op X

Heel serieus is de interesse naar verluidt nog niet zo klinkt. De Amerikaanse club is niet concreet geïnteresseerd in de Ajacied, maar intern zou de ervaren Berghuis wel gelden als een interessante optie. 

De 34-jarige aanvallende middenvelder ligt nog tot medio 2027 vast bij Ajax. Dit seizoen ligt hij er al geruime tijd uit met een blessure. 

