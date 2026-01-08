Ajax transfergeruchten en nieuws
'Naam Steven Berghuis in verband gebracht met Amerikaanse club'
Steven Berghuis tijdens FC Volendam - Ajax Foto: © BSR Agency
De naam van Steven Berghuis zingt rond bij Seattle Sounders. Dat meldt het doorgaans betrouwbare WFCGroningen donderdag op X.
Heel serieus is de interesse naar verluidt nog niet zo klinkt. De Amerikaanse club is niet concreet geïnteresseerd in de Ajacied, maar intern zou de ervaren Berghuis wel gelden als een interessante optie.
De 34-jarige aanvallende middenvelder ligt nog tot medio 2027 vast bij Ajax. Dit seizoen ligt hij er al geruime tijd uit met een blessure.
