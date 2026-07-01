Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Naam van aan Ajax gelinkte Duitse middenvelder valt ook bij PSV'

Amber
bron: Eindhovens Dagblad
Julian Brandt
Julian Brandt Foto: © BSR Agency

PSV houdt de transfermarkt nauwlettend in de gaten in de zoektocht naar een mogelijke opvolger van Ismael Saibari. Daarbij is ook de naam van Julian Brandt gevallen. Volgens het Eindhovens Dagblad is de Duitser een interessante optie, al is er op dit moment nog geen sprake van concrete onderhandelingen.

Brandt is deze zomer transfervrij geworden na zijn vertrek bij Borussia Dortmund en werd vorige week al in verband gebracht met Ajax. Ook PSV zou zijn situatie volgen. "Concreet is er nu volgens officiële bronnen helemaal niets, maar ingewijden fluisteren dat PSV mogelijk toch bij de Duitser aan kan kloppen", schrijft Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad.

Een transfer naar Eindhoven is echter allesbehalve eenvoudig. Volgens Elfrink spelen vooral de financiële voorwaarden een grote rol. "Brandt verdiende de afgelopen jaren naar PSV-begrippen een vermogen in Dortmund. Daarnaast zijn er tig clubs die naar hem informeren." De 30-jarige middenvelder geniet namelijk ook belangstelling van meerdere clubs uit de Premier League.

Voorlopig is nog onduidelijk waar Brandt zijn loopbaan vervolgt. De 48-voudig Duits international stond sinds de zomer van 2019 onder contract bij Borussia Dortmund, dat destijds 25 miljoen euro betaalde om hem over te nemen van Bayer Leverkusen. In de afgelopen jaren groeide hij uit tot een vaste waarde en kwam hij tot 307 officiële wedstrijden voor de club. Een avontuur buiten Duitsland beleefde de voormalig supertalent tot op heden nog niet.

Gerelateerd:
Jeffrey de Lange in de Ligue 1

De Lange gevraagd naar terugkeer bij Ajax: "Zou heel mooi zijn"

0
Wilfred Genee

Genee: "Hij gaat naar Ajax, maar dat willen ze pas later melden"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nederland - Marokko

Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko

0
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kraay jr. geeft KNVB dringend advies: "Nigel moet heel snel bellen"

De Lange gevraagd naar terugkeer bij Ajax: "Zou heel mooi zijn"

'Naam van aan Ajax gelinkte Duitse middenvelder valt ook bij PSV'

Genee: "Hij gaat naar Ajax, maar dat willen ze pas later melden"

Theo Janssen vergelijkt Ajax: "Dat is een gigantisch verschil"

Van der Vaart kritisch: "Hij was Ajax-trainer toen ik er speelde"

Henk ten Cate sceptisch: "Dat is het niveau van de Ajax B1"

Perez haalt hard uit: "We hebben dit soort ploegen verfoeid"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws