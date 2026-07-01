'Naam van aan Ajax gelinkte Duitse middenvelder valt ook bij PSV'

PSV houdt de transfermarkt nauwlettend in de gaten in de zoektocht naar een mogelijke opvolger van Ismael Saibari. Daarbij is ook de naam van Julian Brandt gevallen. Volgens het Eindhovens Dagblad is de Duitser een interessante optie, al is er op dit moment nog geen sprake van concrete onderhandelingen.

Brandt is deze zomer transfervrij geworden na zijn vertrek bij Borussia Dortmund en werd vorige week al in verband gebracht met Ajax. Ook PSV zou zijn situatie volgen. "Concreet is er nu volgens officiële bronnen helemaal niets, maar ingewijden fluisteren dat PSV mogelijk toch bij de Duitser aan kan kloppen", schrijft Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad.

Een transfer naar Eindhoven is echter allesbehalve eenvoudig. Volgens Elfrink spelen vooral de financiële voorwaarden een grote rol. "Brandt verdiende de afgelopen jaren naar PSV-begrippen een vermogen in Dortmund. Daarnaast zijn er tig clubs die naar hem informeren." De 30-jarige middenvelder geniet namelijk ook belangstelling van meerdere clubs uit de Premier League.