'Hartman wilde wel naar Ajax': "Druk op hem is zo groot geworden"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax historie & oud-spelers

'Naam van Farioli valt in United-zoektocht naar opvolger Amorim'

Amber
bron: The Telegraph
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

Francesco Farioli is kortstondig ter sprake gekomen als mogelijke opvolger van de ontslagen Ruben Amorim bij Manchester United. Dat meldt The Telegraph. Van een serieuze poging lijkt echter geen sprake: de Italiaanse trainer voelt er vooralsnog weinig voor om zijn succesvolle periode bij FC Porto in te ruilen voor een avontuur op Old Trafford.

De Engelse krant schetst een uitgebreide kandidatenlijst voor de vacante functie bij Manchester United. Bovenaan prijkt Oliver Glasner, terwijl ook namen als Enzo Maresca, Thomas Tuchel en Roberto De Zerbi de revue passeren. Niet elke optie geldt als even haalbaar, maar de club oriënteert zich breed.

In dat rijtje wordt ook Farioli genoemd, al bleef het bij een interne bespreking. The Telegraph schrijft: "Porto-trainer Francesco Farioli is genoemd als mogelijke kandidaat, net als Fulham-trainer Marco Silva en Bournemouth-trainer Andoni Iraola, met wie in het verleden ook al gesprekken zijn gevoerd. Silva en Iraola, net als Crystal Palace-manager Glasner, hebben een aflopend contract in de zomer."

Voor Farioli ligt dat anders. De Italiaan ligt tot de zomer van 2027 vast bij FC Porto en presteert daar uitstekend. Na zeventien competitiewedstrijden staat de Portugese topclub op 49 punten en kreeg het slechts vier doelpunten tegen. Daarnaast is Porto nog actief in de strijd om de nationale beker en staat het er goed voor in de Europa League. Eerder liet Farioli al weten geen interesse te hebben in een overstap naar Chelsea.

Francesco Farioli
