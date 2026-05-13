"Naam van oud-Ajax-speler wordt gefluisterd als nieuwe bondscoach"

Joram
bron: Studio Voetbal
Michael Reiziger
Michael Reiziger

Volgens Jeroen Stekelenburg is voormalig Ajax-speler Michael Reiziger een serieuze optie om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal, mocht die na het komende WK vertrekken. Die stelling zorgt voor discussie in Studio Voetbal.

Koeman heeft bij de KNVB een contract tot en met het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Afhankelijk van de resultaten kan daarna een vertrek volgen. "De naam van Reiziger wordt best vaak gefluisterd als opvolger", zegt Stekelenburg. Theo Janssen plaatst daar kanttekeningen bij, omdat Reiziger nog weinig ervaring heeft als hoofdtrainer op het hoogste niveau.

"Maar ze kennen hem natuurlijk door en door. Ze zien hem werken met spelers van Jong Oranje." Sjoerd van Ramshorst wijst erop dat Reiziger nog geen ervaring heeft als hoofdtrainer in de top. Janssen reageert daarop: "Dat klopt wel. Alleen Van Basten had volgens mij ook niet super veel ervaring toen hij bij het Nederlands elftal kwam. Dat ging best oké."

Volgens Janssen zijn er bovendien weinig alternatieven beschikbaar. "Dan ga je ook intern kijken. Door de keuzes die er nu bij de KNVB zijn gemaakt, word je gedwongen richting iemand als Reiziger."

Pierre van Hooijdonk is het daar totaal niet mee eens en zou zo’n keuze onverstandig vinden. "We hebben nu ook in de Eredivisie wat jonge trainers, die maken fouten. Elke oudere trainer hoor je roepen: ‘Het is een ervaringsvak’. En dan zouden we bij het vlaggenschip van de KNVB een relatief onervaren bondscoach neerzetten?"

