"Naam van oud-Ajax-speler wordt gefluisterd als nieuwe bondscoach"

Volgens Jeroen Stekelenburg is voormalig Ajax-speler Michael Reiziger een serieuze optie om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal, mocht die na het komende WK vertrekken. Die stelling zorgt voor discussie in Studio Voetbal .

Koeman heeft bij de KNVB een contract tot en met het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Afhankelijk van de resultaten kan daarna een vertrek volgen. "De naam van Reiziger wordt best vaak gefluisterd als opvolger", zegt Stekelenburg. Theo Janssen plaatst daar kanttekeningen bij, omdat Reiziger nog weinig ervaring heeft als hoofdtrainer op het hoogste niveau.

"Maar ze kennen hem natuurlijk door en door. Ze zien hem werken met spelers van Jong Oranje." Sjoerd van Ramshorst wijst erop dat Reiziger nog geen ervaring heeft als hoofdtrainer in de top. Janssen reageert daarop: "Dat klopt wel. Alleen Van Basten had volgens mij ook niet super veel ervaring toen hij bij het Nederlands elftal kwam. Dat ging best oké."