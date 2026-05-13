"Naam van oud-Ajax-speler wordt gefluisterd als nieuwe bondscoach"
Volgens Jeroen Stekelenburg is voormalig Ajax-speler Michael Reiziger een serieuze optie om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal, mocht die na het komende WK vertrekken. Die stelling zorgt voor discussie in Studio Voetbal.
Koeman heeft bij de KNVB een contract tot en met het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Afhankelijk van de resultaten kan daarna een vertrek volgen. "De naam van Reiziger wordt best vaak gefluisterd als opvolger", zegt Stekelenburg. Theo Janssen plaatst daar kanttekeningen bij, omdat Reiziger nog weinig ervaring heeft als hoofdtrainer op het hoogste niveau.
"Maar ze kennen hem natuurlijk door en door. Ze zien hem werken met spelers van Jong Oranje." Sjoerd van Ramshorst wijst erop dat Reiziger nog geen ervaring heeft als hoofdtrainer in de top. Janssen reageert daarop: "Dat klopt wel. Alleen Van Basten had volgens mij ook niet super veel ervaring toen hij bij het Nederlands elftal kwam. Dat ging best oké."
Volgens Janssen zijn er bovendien weinig alternatieven beschikbaar. "Dan ga je ook intern kijken. Door de keuzes die er nu bij de KNVB zijn gemaakt, word je gedwongen richting iemand als Reiziger."
Pierre van Hooijdonk is het daar totaal niet mee eens en zou zo’n keuze onverstandig vinden. "We hebben nu ook in de Eredivisie wat jonge trainers, die maken fouten. Elke oudere trainer hoor je roepen: ‘Het is een ervaringsvak’. En dan zouden we bij het vlaggenschip van de KNVB een relatief onervaren bondscoach neerzetten?"
Oscar Garcia: "Anders verdienen ze het niet om dit logo te dragen"
'Ajax heeft serieuze interesse in Kroatisch international (28)'
"Naam van oud-Ajax-speler wordt gefluisterd als nieuwe bondscoach"
García na Ajax-verlies: "Beste eerste helft onder mijn leiding"
Klaassen ziet gebrek bij Ajax: "Vanaf het begin al problemen mee"
Rob Jansen cynisch: "Ajax is lekker opgeschoten sinds zijn ontslag"
García onder vuur na uitspraak: "Belediging voor zijn voorgangers"
'Cruijff wil definitief afscheid nemen van verhuurde Ajax-speler'
Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'
Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"
Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
PSV-legendes balen voor Ajax: "Godverdomme, hoe kan het toch?"
FOTO | Edson Álvarez gespot in ArenA: "Kunnen we goed gebruiken"
Van Hanegem wijst: "Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam"
Virtuele schema play-offs: Ajax speelt 'thuis' tegen FC Groningen
Mike Verweij kritisch op Ajax: "Inmiddels is hij aan het duiken"
Journalist gruwelt van sfeer in ArenA: "Het is gewoon niet leuk"
Klaassen spreekt met oud-Ajacied over nieuwe coach: "Positief"
Vink duidelijk over Ajacied: "Wie dit heeft bedacht: functie elders"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax
García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"
Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"
VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA
Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"
Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"