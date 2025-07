'Naam van oud-Feyenoorder viel in zoektocht naar Hato-opvolger'

Na het bereiken van een akkoord met Chelsea over de transfer van Jorrel Hato is Ajax actief op zoek naar een geschikte vervanger. Ko Itakura van Borussia Mönchengladbach staat hoog op het lijstje, maar volgens Voetbal International is ook de naam van Jeremiah St. Juste voorbijgekomen op sportpark De Toekomst.

Woensdag werd duidelijk dat Hato definitief de overstap maakt naar de Premier League, wat Ajax dwingt om snel te schakelen. De club zou inmiddels concrete belangstelling tonen voor Itakura, die uitkomt voor Borussia Mönchengladbach en bekendstaat als een betrouwbare mandekker met opbouwende kwaliteiten.

Opvallend is dat ook oud-Feyenoorder St. Juste wordt genoemd als optie. De 28-jarige verdediger staat onder contract bij Sporting CP, waar hij sinds zijn komst in 2022 een vaste waarde is. St. Juste speelde eerder tussen 2017 en 2019 in de Eredivisie voor Feyenoord, waarna hij via Mainz 05 in Portugal belandde. Zijn verbintenis bij Sporting loopt nog tot medio 2026.