Geschreven door Jessica Westdijk 13 aug 2020 om 22:08

Eindelijk mochten we weer! 4.500 kaarten waren er beschikbaar voor Ajax – FC Utrecht, maar die waren niet eens uitverkocht. Want voetbal in coronatijd, dat is wat anders dan je gewend bent. Ook bij Ajax zijn er een hoop regeltjes om je aan te houden. Dit zijn de plussen en minnen van het eerste avondje Ajax in coronatijd.

Het stadion betreden: +

Bij het bestellen van je kaartje kon je zien binnen welk tijdslot van een kwartier je het stadion in moest zien te komen. Ik had dat over het hoofd gezien, maar had gelukkig niet het eerste tijdslot. Rond 17.40 betraden we het stadion en dat ging allemaal soepel. Geen lange rijen, maar vlot naar binnen en de mogelijkheid om je handen te desinfecteren. Ook de tickets in de app werkten prima.

Sfeer en wedstrijdbeleving: +

Dit is de reden dat veel mensen thuis bleven. Want hoe kun je sfeer maken en een leuke avond hebben onder deze omstandigheden? Iedereen moest 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook mensen uit hetzelfde huishouden. Daarnaast mag je volgens de landelijke richtlijnen niet schreeuwen en zingen om Ajax aan te moedigen. Geen aanmoedigen en geen gezelligheid met je vrienden op het vak dus.

Toch viel dit me enorm mee. Nu hielp de wedstrijd (de eerste helft eigenlijk) daar ongetwijfeld ook aan mee, het was prima toeven in de Johan Cruijff Arena. Met deze hitte was een beetje ruimte om je heen best lekker, in plaats van de plakkerige knieën van je achterbuurman in je nek. Wel een les voor de volgende keer: 5 stoelen leeg laten is echt heel veel. Dit is eerder 2,5 meter dan 1,5 meter. Wat natuurlijk heel goed is, maar als je de wedstrijd samen met iemand bezoekt niet de gezelligste optie. Daarom een tip: koop stoelen schuin achter elkaar. Die zijn iets dichter bij elkaar en zo kun je toch nog prima met elkaar praten.

Daarnaast was het eigenlijk ook best gezellig. Je hebt weer eens andere mensen om je heen in het stadion om een praatje mee te maken. En omdat dit toch voor iedereen een nieuwe en aparte ervaring is, was er genoeg om over te praten en om te lachen. Zo was er vertwijfeling toen het clublied klonk voor de aftrap: gaan we meezingen of niet? Hier en daar werd zeker zachtjes meegezongen.

En na 3:41 minuten was ook al duidelijk dat niet juichen bij en goal geen optie is. Stil op je stoel blijven zitten en klappen gaat tegen je natuur in als supporter. Er werd zeker gejuicht en ook ‘10 10 10’ klonk heel wat keren deze avond. Als het juichen van vandaag binnen de kaders valt van wat mag, is het voor de meeste wedstrijden best te doen. Bij Klassiekers en Europese wedstrijden zal het een ander verhaal worden.

Catering: – –

Ajax had al aangekondigd dat de kiosken alleen voor de wedstrijd open waren. Tijdens de wedstrijd zou er mobiele catering zijn. Maar dat was nog niet bepaald een succes. Toen de wedstrijd al bijna een half uur oud was, kwam er voor het eerst iemand met een Heineken-rugzak de tribune op. Er was één mobiele cateraar per vak, wat betekende dat je met een beetje pech in de winterstop nog steeds geen drinken zou hebben. Het resultaat: veel mensen gingen zelf op de cateraars af en hieromheen ontstonden rijen om één biertje te kunnen bemachtigen. Dit moet duidelijk beter.

Instructies en regels: +/-

Ajax poogde met diverse mails en artikelen alle regels rondom de wedstrijd duidelijk te maken. Toch was dat niet helemaal gelukt. Zo stoof in de drinkpauze en rust iedereen richting de omloop voor een biertje, maar die kiosken waren dicht. Verder waren er na de ingang geen mogelijkheden meer om je handen te desinfecteren, ook niet bij de wc. Dat kan beter.

Het stadion verlaten: +

Ook hier werd weer met de tijdslots gewerkt, maar die volgden elkaar vrij snel op. Dit ging allemaal prima. Bovendien: geen last van buren die in de 89e minuut graag al richting de parkeergarage willen om de file voor te zijn.

Al met al was het eigenlijk best heel leuk, zo’n avondje in het stadion. De sfeer was ontspannen en goed. De vraag is alleen nog even hoe leuk dit blijft bij wedstrijden die wel ergens om gaan en hoe dit allemaal uit gaat pakken als Ajax gaat opschalen richting 14.000 supporters.