NAC Breda bestolen in duel met Ajax? "Een gigantische blunder"

NAC Breda verloor afgelopen weekend met 2-1 op bezoek bij Ajax, maar volgens Ibrahim Afellay had het duel ook heel anders af kunnen lopen. De voormalig profvoetballer, die zelf jarenlang bij PSV speelde, toonde zich zondagavond bij Studio Voetbal kritisch over de scheidsrechter.

Hij stoorde zich aan het feit dat de goal van Kenneth Taylor werd goedgekeurd. "Dit is toch gewoon een gigantische blunder van de scheidsrechter? Natuurlijk had hij (Lucassen, red.) hem weg kunnen koppen. We bekritiseren de VAR altijd, dat die onnodig of te vaak op de lijn komt", legt Afellay uit.

"Nu hebben ze afgesproken dat de VAR komt als er een duidelijke fout is gemaakt. Maar nu gaat die scheidsrechter (Marc Nagtegaal, red.) voor de speler bepalen dat hij er niet bij kan. Dat kan toch niet? Dit is gewoon duidelijk, die speler staat voor hem en ziet de bal niet", vervolgt hij kritisch.

"De scheidsrechter kan niet voor een speler bepalen op wat voor een manier hij de bal uit de goal houdt. Misschien houdt hij de bal er wel uit met zijn hoofd", besluit Afellay over de inbreng van Lucassen. Ook Van Hooijdonk vindt dat Marc Nagtegaal niet mag voorspellen wat er gaat gebeuren. "Misschien is Lucassen wel razendsnel. Godts staat gewoon recht voor het gezicht van Lucassen", constateert hij.