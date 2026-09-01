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Ajax historie & oud-spelers

NAC Breda haalt voormalig Ajax-talent terug naar Nederland

Max
bron: NAC Breda
Gabriel Misehouy
Gabriel Misehouy Foto: © BSR Agency

NAC Breda heeft zich versterkt met Gabriël Misehouy. De 21-jarige aanvallende middenvelder komt op huurbasis over van Girona FC en keert daarmee na twee jaar terug op de Nederlandse velden. De Bredanaars hebben de transfer via de officiële kanalen bevestigd.

Misehouy gold jarenlang als een groot talent binnen de jeugdopleiding van Ajax. In de zomer van 2024 besloot hij Amsterdam echter achter zich te laten en koos hij voor een avontuur bij Girona.

Een definitieve doorbraak in Spanje bleef uit. Misehouy kwam tot elf officiële wedstrijden voor Girona en maakte daarin één doelpunt. Omdat er momenteel weinig perspectief op speeltijd voor hem is, mocht de Nederlander opnieuw tijdelijk vertrekken.

Ook afgelopen seizoen werd Misehouy al verhuurd. Hij speelde toen voor Aris Saloniki in Griekenland. In twaalf wedstrijden kwam hij daar tot twee doelpunten en twee assists.

Bij Ajax schopte Misehouy het nooit tot een officieel debuut in de hoofdmacht. Voor Jong Ajax speelde hij wel 44 wedstrijden. Daarin was hij goed voor elf doelpunten en vier assists.

NAC biedt hem nu de kans om opnieuw minuten te maken in Nederland. De marktwaarde van Misehouy wordt door Transfermarkt geschat op ongeveer 900.000 euro. Bij Girona ligt hij nog tot medio 2028 vast.

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