NAC Breda haalt voormalig Ajax-talent terug naar Nederland

NAC Breda heeft zich versterkt met Gabriël Misehouy. De 21-jarige aanvallende middenvelder komt op huurbasis over van Girona FC en keert daarmee na twee jaar terug op de Nederlandse velden. De Bredanaars hebben de transfer via de officiële kanalen bevestigd.

Misehouy gold jarenlang als een groot talent binnen de jeugdopleiding van Ajax. In de zomer van 2024 besloot hij Amsterdam echter achter zich te laten en koos hij voor een avontuur bij Girona. Een definitieve doorbraak in Spanje bleef uit. Misehouy kwam tot elf officiële wedstrijden voor Girona en maakte daarin één doelpunt. Omdat er momenteel weinig perspectief op speeltijd voor hem is, mocht de Nederlander opnieuw tijdelijk vertrekken.