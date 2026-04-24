2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
NAC Breda moet het zonder twee verdedigers stellen tegen Ajax

Gijs Kila
bron: NAC Breda
Clint Leemans en Boyd Lucassen
Clint Leemans en Boyd Lucassen Foto: © BSR Agency

NAC Breda moet het in de thuiswedstrijd tegen Ajax stellen zonder twee belangrijke spelers. De club meldt dat Leo Greiml definitief niet inzetbaar is.

De verdediger kampt met een schouderblessure en moet het duel aan zich voorbij laten gaan. Daarmee verliest NAC opnieuw een sterkhouder in aanloop naar de wedstrijd tegen de Amsterdammers.

Daarnaast is ook Boyd Lucassen niet beschikbaar. De multifunctionele speler haakte geblesseerd af tijdens de afsluitende training en ontbreekt daardoor eveneens in de selectie.

