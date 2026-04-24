NAC Breda moet het zonder twee verdedigers stellen tegen Ajax

NAC Breda moet het in de thuiswedstrijd tegen Ajax stellen zonder twee belangrijke spelers. De club meldt dat Leo Greiml definitief niet inzetbaar is.

De verdediger kampt met een schouderblessure en moet het duel aan zich voorbij laten gaan. Daarmee verliest NAC opnieuw een sterkhouder in aanloop naar de wedstrijd tegen de Amsterdammers.

Daarnaast is ook Boyd Lucassen niet beschikbaar. De multifunctionele speler haakte geblesseerd af tijdens de afsluitende training en ontbreekt daardoor eveneens in de selectie.