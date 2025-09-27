Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

NAC Breda-speler: "Ik vond het wel fijn samenwerken met Heitinga"

Cherine
Boy Kemper bij NAC Breda
Boy Kemper bij NAC Breda Foto: © BSR Agency

Boy Kemper werkte bij Ajax samen met de huidige hoofdtrainer John Heitinga. De NAC-verdediger vertelt dat Ajax O19 destijds meerdere buitenlandse spelers had. Daarnaast gaat hij in op de samenwerking met Frank Peereboom.

"Dat was best wel moeilijk", vertelt Kemper tegen Ajax Showtime. "Voor Nederlandse jongens hoef je niet uit te leggen hoe belangrijk Ajax - Feyenoord is. Maar we hadden ook spelers uit Zuid-Afrika, Finland, Hongarije en Roemenië. Ik vond het best wel moeilijk managen."

"Ik was ook aanvoerder. Hoe leg je dat dan uit aan die jongens?", vertelt hij. "Ik vond het wel fijn samenwerken met Heitinga. Hij was altijd eerlijk en probeerde iedere dag mensen beter te maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is in de jeugdopleiding. Hij is ook van het menselijke aspect."

"Bij ons werkte hij toen ook samen met Frank Peereboom. Het was altijd prima en duidelijk. Ik lees het nu ook allemaal. Er wordt zoveel geschreven in de media - niet per se over Ajax, hoor - wat niet waar is", gaat hij verder.

Heitinga is in de media vaak terughoudend over tactiek, maar Kemper zegt dat hij achter de schermen juist sterk is. "Ja, dat vond ik wel. Het was altijd heel duidelijk voor ons en wat we wilden", vertelt hij. De NAC-verdediger treft zaterdagmiddag Ajax. "Ik vond het vorig seizoen al mooi om te zien dat de discipline terugkwam bij Ajax. Het jaar daarvoor was het los zand. Iedereen speelde voor zichzelf", aldus Kemper.

Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga verklaart opstelling: "Hij is voor die positie gehaald"

0
Don-Angelo Konadu

MATCHDAY | Opstelling Ajax bekend: Heitinga kiest voor Konadu

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Boy Kemper
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd