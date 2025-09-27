NAC Breda-speler: "Ik vond het wel fijn samenwerken met Heitinga"

Boy Kemper werkte bij Ajax samen met de huidige hoofdtrainer John Heitinga. De NAC-verdediger vertelt dat Ajax O19 destijds meerdere buitenlandse spelers had. Daarnaast gaat hij in op de samenwerking met Frank Peereboom.

"Dat was best wel moeilijk", vertelt Kemper tegen Ajax Showtime. "Voor Nederlandse jongens hoef je niet uit te leggen hoe belangrijk Ajax - Feyenoord is. Maar we hadden ook spelers uit Zuid-Afrika, Finland, Hongarije en Roemenië. Ik vond het best wel moeilijk managen."

"Ik was ook aanvoerder. Hoe leg je dat dan uit aan die jongens?", vertelt hij. "Ik vond het wel fijn samenwerken met Heitinga. Hij was altijd eerlijk en probeerde iedere dag mensen beter te maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is in de jeugdopleiding. Hij is ook van het menselijke aspect."

"Bij ons werkte hij toen ook samen met Frank Peereboom. Het was altijd prima en duidelijk. Ik lees het nu ook allemaal. Er wordt zoveel geschreven in de media - niet per se over Ajax, hoor - wat niet waar is", gaat hij verder.

Heitinga is in de media vaak terughoudend over tactiek, maar Kemper zegt dat hij achter de schermen juist sterk is. "Ja, dat vond ik wel. Het was altijd heel duidelijk voor ons en wat we wilden", vertelt hij. De NAC-verdediger treft zaterdagmiddag Ajax. "Ik vond het vorig seizoen al mooi om te zien dat de discipline terugkwam bij Ajax. Het jaar daarvoor was het los zand. Iedereen speelde voor zichzelf", aldus Kemper.