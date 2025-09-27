Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Ajax

NAC-speler vol vertrouwen richting Ajax: "Ik wil het vuur zien"

Sara
bron: Algemeen Dagblad
De fans van NAC Breda na het laatste fluitsignaal tegen Ajax
De fans van NAC Breda na het laatste fluitsignaal tegen Ajax Foto: © Pro Shots

Lewis Holtby maakt zich op voor het duel tegen Ajax zaterdagmiddag. De 35-jarige Duitser haalt vertrouwen uit de manier waarop NAC Breda de tweede helft speelde afgelopen weekend. 

Holtby begrijpt wat het betekent om voor NAC te spelen én wat een grote wedstrijd allemaal met zich meebrengt. "Ik heb een interland voor Duitsland in de Johan Cruijff Arena gespeeld", vertelt hij in het Algemeen Dagblad. "Ik hoop dat we met ballen en karakter spelen. Ik hoop dat we daar zonder angst heengaan en zorgen voor een goede wedstrijd."

De tweede helft tegen Heracles moet de standaard van NAC zijn, vindt Holtby. "Je kan fouten maken in voetbal. Dat is menselijk. Maar ik wil het vuur zien. Ik wil zien dat we deze wedstrijd willen winnen. Ook tegen Ajax."

Ondanks de reputatie van NAC in uitwedstrijden en die van Ajax in eigen huis, is de publiekslieveling vol vertrouwen. "Iedereen moet in zichzelf en in elkaar geloven. Dan kunnen we zeker een positief resultaat halen. Daar geloof ik voor honderd procent in."

