NAC-speler vol vertrouwen richting Ajax: "Ik wil het vuur zien"

Holtby begrijpt wat het betekent om voor NAC te spelen én wat een grote wedstrijd allemaal met zich meebrengt. "Ik heb een interland voor Duitsland in de Johan Cruijff Arena gespeeld", vertelt hij in het Algemeen Dagblad. "Ik hoop dat we met ballen en karakter spelen. Ik hoop dat we daar zonder angst heengaan en zorgen voor een goede wedstrijd."

De tweede helft tegen Heracles moet de standaard van NAC zijn, vindt Holtby. "Je kan fouten maken in voetbal. Dat is menselijk. Maar ik wil het vuur zien. Ik wil zien dat we deze wedstrijd willen winnen. Ook tegen Ajax."

Ondanks de reputatie van NAC in uitwedstrijden en die van Ajax in eigen huis, is de publiekslieveling vol vertrouwen. "Iedereen moet in zichzelf en in elkaar geloven. Dan kunnen we zeker een positief resultaat halen. Daar geloof ik voor honderd procent in."