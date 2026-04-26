NAC-trainer Carl Hoefkens naar ziekenhuis na nederlaag tegen Ajax

NAC Breda-trainer Carl Hoefkens is na afloop van de wedstrijd tussen zijn ploeg en Ajax naar het ziekenhuis gegaan. Volgens de Bredase club gaat het momenteel goed met de Belgische coach.

NAC verloor zaterdagavond met 0-2 van Ajax. Na afloop was Hoefkens niet in staat om de media te woord te staan, zo schrijft De Parel van het Zuiden op X. "Hij is uit voorzorg voor controle naar het ziekenhuis gegaan."

Hoefkens maakt het momenteel goed. Het is onduidelijk waar de NAC-trainer precies last van had.