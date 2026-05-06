Hoefkens verbaasd na duel met Ajax: "Is dat überhaupt mogelijk?"
NAC begon sterk aan de Eredivisie, maar lijkt niet te kunnen gaan ontkomen aan degradatie. Met nog twee wedstrijden op de kalender, kan NAC alleen theoretisch gezien degradatie nog ontlopen. Trainer Carl Hoefkens vindt echter dat zijn ploeg zich ontwikkelt. Dat vertelt hij aan BN DeStem.
"Zowel individueel als als elftal. Het enige probleem is: je moet die punten pakken als je ze kan pakken. Anders kom je op een gegeven moment in die degradatiezone en dan gaat het niet vanzelf meer, zeker niet bij een club als NAC. Dan komt daar veel druk op", zegt hij de genoemde krant.
NAC heeft een jonge ploeg, meent de trainer. "Buiten Lewis Holtby, Denis Odoi en André Ayew dan, maar verder zijn er weinig spelers die echt ervaring hebben van hoe om te gaan met die hoeveelheid stress. Dan kom je in die situatie terecht en vind ik dat we nog regelmatig echt goede wedstrijden spelen. Maar het is gewoon heel moeilijk om die punten te pakken."
Hoefkens vindt dat zijn ploeg vaak genoeg goed heeft gespeeld. "Je kunt ook zeggen: kun je beter spelen tegen Ajax als je 25 voorzetten geeft en 20 keer op doel schiet? Is dat überhaupt mogelijk? Of kan je tegen FC Utrecht eigenlijk een betere wedstrijd spelen in deze omstandigheden? Met elf tegen elf had ik het wel willen zien. Zelfs onder die stress hebben we nog heel veel goede wedstrijden gespeeld, bijvoorbeeld tegen FC Twente en NEC."
De trainer weet waar de cru zit in zijn elftal. "In het begin van het seizoen waren we dominant, maar was het probleem om de kansen bij elkaar te spelen. Ondertussen hebben we al gigantisch veel wedstrijden gehad waarin we de kansen wel krijgen - nu weer - maar ze niet afmaken."
