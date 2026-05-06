Hoefkens verbaasd na duel met Ajax: "Is dat überhaupt mogelijk?"

NAC begon sterk aan de Eredivisie, maar lijkt niet te kunnen gaan ontkomen aan degradatie. Met nog twee wedstrijden op de kalender, kan NAC alleen theoretisch gezien degradatie nog ontlopen. Trainer Carl Hoefkens vindt echter dat zijn ploeg zich ontwikkelt. Dat vertelt hij aan BN DeStem .

"Zowel individueel als als elftal. Het enige probleem is: je moet die punten pakken als je ze kan pakken. Anders kom je op een gegeven moment in die degradatiezone en dan gaat het niet vanzelf meer, zeker niet bij een club als NAC. Dan komt daar veel druk op", zegt hij de genoemde krant.

NAC heeft een jonge ploeg, meent de trainer. "Buiten Lewis Holtby, Denis Odoi en André Ayew dan, maar verder zijn er weinig spelers die echt ervaring hebben van hoe om te gaan met die hoeveelheid stress. Dan kom je in die situatie terecht en vind ik dat we nog regelmatig echt goede wedstrijden spelen. Maar het is gewoon heel moeilijk om die punten te pakken."