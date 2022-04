Geschreven door Idse Geurts 01 apr 2022 om 10:04

Naci Ünüvar geldt al jaren als hét grote talent bij Jong Ajax. Toch is er nog geen sprake van een definitieve doorbraak bij het eerste elftal van Ajax. Op zestienjarige leeftijd maakte Ünüvar al zijn debuut in Ajax 1, maar nu, twee jaar later, speelde de aanvaller in totaal slechts drie keer voor de hoofdmacht. Ook kreeg de jonge aanvaller onlangs wat kritiek te verduren van Erik ten Hag en Sjaak Swart. Desondanks behoort het talent dit jaar wel tot de smaakmakers van Jong Ajax. Tegenover de NOS laat Ünüvar zich uit over zijn positie bij Ajax.

“Ik weet dat ik voetbaltechnisch klaar ben voor de Eredivisie. Ik heb de kwaliteiten om daar van waarde te zijn voor het team. Ik ben goed in de kleine ruimte, creatief, en kan goals maken en assists geven. En ja, ik zie nog perspectief genoeg bij Ajax. Ik wil in Amsterdam slagen”, stelt Ünüvar daadkrachtig.

De aanvaller kan zich dan ook niet geheel vinden in de kritiek van Erik ten Hag. Ten Hag stelde dat Ünüvar nog niet op de weg was om écht verschil te kunnen maken voor Ajax. “Dat is zijn mening. Ik vind dat ik aardig op weg ben en het goed doe”, laat Ünüvar weten. “Mijn voetballende kwaliteiten komen naar voren en ik ben superfit, negentig minuten lang. Het is voor mij wachten op mijn kans en moet nu vooral hard werken bij Jong Ajax en het daar laten zien”, stelt de aanvaller.

Hopelijk krijgt het talent binnenkort de kans om zijn talent weer bij het eerste elftal te laten zien. Aan het rendement zal het echter niet liggen. Dit seizoen scoorde de aanvaller al dertien keer en gaf hij tien assists.