Geschreven door Kevin Ligtvoet 22 jan 2020 om 23:01

Ajax heeft vanavond de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Amsterdammers wonnen met 7-0 van Spakenburg en hadden een vrij gemakkelijke avond. De avond stond ook in het teken van Naci Ünüvar. De pas 16-jarige Ajacied mocht zijn officiële debuut maken in een volle Arena en scoorde gelijk uit een penalty: “Ik vroeg of ik hem mocht nemen en Klaas zei gelijk: “Jij neemt hem, echt een mooi momentje. Normaal gesproken was hij achter de bal gaan staan.” De jonge middenvelder lacht van oor tot oor als hij de strafschop terugziet: “Keeper de andere hoek in haha, mooi dat iedereen het me gunt. Ze waren allemaal blij voor me.”

Als het moment vergeleken wordt met de vrije trap van “Appie” vindt de debutant dat mooi: “Ik word op social media vaker vergeleken met hem, dat is mooi.”