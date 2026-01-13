Namen van mogelijke Ajax-trainers genoemd: "Vriend van Cruijff"

Volgens Voetbal International zijn er inmiddels concrete namen te koppelen aan de Spaanse trainers die Ajax in beeld zou hebben. Eerder werd al gemeld dat de club drie Spaanstalige kandidaten volgt en nu lijkt ook duidelijk om welke coaches het gaat.

Met de komst van Jordi Cruijff als technisch directeur ligt er direct een belangrijke opdracht op tafel. Het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer wordt gezien als zijn eerste grote beslissing. Omdat Fred Grim het seizoen als interim-trainer mag afmaken, ontstaat er volgens het blad ruimte voor een zorgvuldig proces. "Dat geeft de club de tijd om een zorgvuldige afweging te maken voor zijn opvolging", zo wordt gesteld.

Die zoektocht is overigens al langer gaande. Ajax voerde eerder gesprekken met Erik ten Hag, maar hij koos uiteindelijk voor een andere rol bij FC Twente. Ook Dick Schreuder staat goed aangeschreven in Amsterdam, al kijkt de club nadrukkelijk verder dan de Nederlandse grenzen.

De focus richting Spanje is logisch, gezien Cruijffs netwerk en kennis van die markt. Voetbal International noemt meerdere trainers die interessant zouden zijn voor Ajax. "Iñígo Pérez van Rayo Vallecano wordt al langer gevolgd, terwijl Eder Sarabia van Elche en Míchel van Girona zichzelf bijvoorbeeld ook op de kaart hebben gezet. Over Spanjaarden gesproken: Roberto Martínez, één van de beste vrienden van Cruijff, heeft een aflopend contract als bondscoach van Portugal."