'Napoli biedt Noa Lang aan; mogelijke opvolger van Mika Godts?'
Noa Lang lijkt deze zomer op zoek te moeten naar een nieuwe club. Napoli staat open voor een vertrek van de Nederlandse aanvaller en wil meewerken aan een transfer. Dat meldt Voetbal International zaterdagochtend.
Lang verruilde PSV een jaar geleden voor Napoli, dat destijds ongeveer 28 miljoen euro voor hem neerlegde. Een doorbraak in Italië bleef echter uit. Tijdens zijn periode in Napels wist hij weinig indruk te maken. Een huurperiode bij Galatasaray moest daar verandering in brengen, maar de club uit Istanbul besloot de optie tot koop uiteindelijk niet te activeren.
Ook na de trainerswissel bij Napoli lijkt de situatie van Lang niet veranderd. De Italiaanse club staat nog altijd open voor een vertrek. Napoli wil volgens VI alleen meewerken aan een verhuur wanneer daar een verplichte koopoptie aan gekoppeld kan worden bij bepaalde prestaties. Daarnaast zou Lang voor een bedrag van ongeveer 25 miljoen euro definitief kunnen vertrekken.
Lang wordt inmiddels al genoemd als ideale opvolger van Mika Godts, die interesse geniet van Paris Saint-Germain. Naast Lang mag ook voormalig Ajax-speler David Neres uitkijken naar een nieuwe werkgever. Napoli staat eveneens open voor een transfer van de Braziliaan.
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