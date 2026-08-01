'Napoli biedt Noa Lang aan; mogelijke opvolger van Mika Godts?'
Noa Lang lijkt deze zomer op zoek te moeten naar een nieuwe club. Napoli staat open voor een vertrek van de Nederlandse aanvaller en wil meewerken aan een transfer. Dat meldt Voetbal International zaterdagochtend.
Lang verruilde PSV een jaar geleden voor Napoli, dat destijds ongeveer 28 miljoen euro voor hem neerlegde. Een doorbraak in Italië bleef echter uit. Tijdens zijn periode in Napels wist hij weinig indruk te maken. Een huurperiode bij Galatasaray moest daar verandering in brengen, maar de club uit Istanbul besloot de optie tot koop uiteindelijk niet te activeren.
Ook na de trainerswissel bij Napoli lijkt de situatie van Lang niet veranderd. De Italiaanse club staat nog altijd open voor een vertrek. Napoli wil volgens VI alleen meewerken aan een verhuur wanneer daar een verplichte koopoptie aan gekoppeld kan worden bij bepaalde prestaties. Daarnaast zou Lang voor een bedrag van ongeveer 25 miljoen euro definitief kunnen vertrekken.
Lang wordt inmiddels al genoemd als ideale opvolger van Mika Godts, die interesse geniet van Paris Saint-Germain. Naast Lang mag ook voormalig Ajax-speler David Neres uitkijken naar een nieuwe werkgever. Napoli staat eveneens open voor een transfer van de Braziliaan.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"