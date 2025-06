'Napoli naast Lang geïnteresseerd in nóg een oud-speler van Ajax'

PSV en Napoli zijn al officieel in onderhandeling over het vertrek van oud-Ajacied Noa Lang. De buitenspeler zou zelf al een akkoord hebben gegeven aan de kampioen van Italië. Napoli heeft volgens de Italiaanse media nu dus ook interesse in Lucca, de 'mislukte' oud-spits van Ajax.

Lucca kwam bij Ajax niet uit de verf, maar bij Udinese bloeide de Italiaanse spits weer op. De afgelopen tien maanden speelde hij 33 wedstrijden in de Serie A. Daarin scoorde hij twaalf goals en gaf hij twee assists.