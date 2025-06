'Napoli wil dertig miljoen euro betalen voor mislukte Ajax-spits'

Het is nu aan Napoli en Udinese om tot een akkoord over de transfersom te komen. In maart maakte Napoli al bekend dat ze interesse hadden in Lucca. Inmiddels heeft de oud-spits van Ajax dus zijn jawoord gegeven, maar er moet dus nog een akkoord gesloten worden met Udinese, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2028.

Napoli zou bereid zijn om ongeveer dertig miljoen euro te betalen voor de aanvaller. De Italiaanse media verwachten dat beide clubs elkaar wel gaan vinden. Lucca kwam bij Ajax niet uit de verf, maar bij Udinese bloeide de Italiaanse spits weer op. De afgelopen tien maanden speelde hij 33 wedstrijden in de Serie A. Daarin scoorde hij twaalf goals en gaf hij twee assists.