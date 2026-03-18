Nash complimenteert omkeer Jong Ajax: "Zijn tot een keerpunt gekomen"

bron: ESPN
Pharell Nash

Pharell Nash vindt dat Jong Ajax een mentaliteitsverandering heeft ondergaan. Ondanks matig spel, werd er gewonnen van VVV-Venlo. Paul Nuijten is de nieuwe trainer, nadat de succesvolle Óscar García naar het eerste werd doorgeschoven. 

"De afgelopen weken zijn we heel hard bezig om tot een keerpunt te komen", zegt de jongeling tegenover ESPN. "De eerste seizoenshelft was niet best. We herpakken ons wel gewoon goed." De nieuwe trainer helpt daarbij. "Ik ken trainer Paul heel goed. Ik heb in het verleden ook met hem gewerkt, dus ik weet gewoon wat voor voetbal hij speelt. Dat is altijd aanvallend voetbal. In het verdedigen eist hij ook veel van je. Dus als je dat levert, kunnen we een hele goede prestatie neerzetten als team."

Nuijten staat bekend als een trainer met fysiek intensieve trainingen en een intensieve speelstijl. "Onder onze vorige trainer was het ook altijd heel hard werken. Het was altijd werken voor het team en als je geen goed voetbal kon spelen, was het altijd hard werken, zodat je de wedstrijd niet verliest. Dat hebben we vandaag (dinsdag, red.) goed gedaan."

