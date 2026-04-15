Nash spreekt zich uit over toekomst bij Ajax: "Wil gewoon..."

Pharell Nash heeft zich uitgesproken over zijn toekomst bij Ajax. De achttienjarige aanvaller, wiens contract over een jaar afloopt, maakt duidelijk dat hij hoopt in Amsterdam te blijven.

Nash kwam maandag als invaller binnen de lijnen bij Jong Ajax, dat met 1-2 verloor van TOP Oss. Na afloop ging het gesprek al snel over zijn positie richting het eerste elftal, waar hij eerder dit seizoen nog zijn debuut maakte in onder meer de Eredivisie, KNVB Beker en Champions League.De buitenspeler beseft dat hij momenteel geduld moet hebben. "Ik moet zeker geduldig zijn", aldus Nash in gesprek met ESPN.

Tegelijkertijd kijkt hij met waardering terug op zijn eerste stappen bij de hoofdmacht. "Ik ben Ajax ook dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Ik heb mijn debuut inmiddels in verschillende competities gemaakt", zegt hij. "Daar ben ik heel dankbaar voor."

Over zijn aflopende contract blijft Nash rustig. "Ze zijn gewoon in gesprek, veel meer ga ik er niet over zeggen. Ik wil gewoon bij Ajax blijven. Dat is wel duidelijk, denk ik."