Nash spreekt zich uit over toekomst bij Ajax: "Wil gewoon..."
Pharell Nash heeft zich uitgesproken over zijn toekomst bij Ajax. De achttienjarige aanvaller, wiens contract over een jaar afloopt, maakt duidelijk dat hij hoopt in Amsterdam te blijven.
Nash kwam maandag als invaller binnen de lijnen bij Jong Ajax, dat met 1-2 verloor van TOP Oss. Na afloop ging het gesprek al snel over zijn positie richting het eerste elftal, waar hij eerder dit seizoen nog zijn debuut maakte in onder meer de Eredivisie, KNVB Beker en Champions League.De buitenspeler beseft dat hij momenteel geduld moet hebben. "Ik moet zeker geduldig zijn", aldus Nash in gesprek met ESPN.
Tegelijkertijd kijkt hij met waardering terug op zijn eerste stappen bij de hoofdmacht. "Ik ben Ajax ook dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Ik heb mijn debuut inmiddels in verschillende competities gemaakt", zegt hij. "Daar ben ik heel dankbaar voor."
Over zijn aflopende contract blijft Nash rustig. "Ze zijn gewoon in gesprek, veel meer ga ik er niet over zeggen. Ik wil gewoon bij Ajax blijven. Dat is wel duidelijk, denk ik."
Hoogendijk open over Ajax-salaris: "Verdiende 1400 euro bruto"
Nash spreekt zich uit over toekomst bij Ajax: "Wil gewoon..."
FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"
Ajax-speelster (19) helpt Oranje bij debuut aan zege op Frankrijk
Schuurs oogst lof met interview: "Zelden kwamen woorden zo binnen"
Brobbey slachtoffer van racistische opmerkingen: "Zeldzame idioten"
Tina Nijkamp haalt uit na docu Cruijff: "Verdient zo’n legende niet"
Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"
Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"
Knipping waarschuwt Ajax: "Er dreigt een nieuwe financiële strop"
Stije Resink kritisch na mislukte transfer: "Vieze spelletjes"
Weghorst maakt indruk: "Dolberg ging steeds somberder kijken"
Bruggink waarschuwt: "Ze moeten nog tegen Ajax, AZ en FC Utrecht"
PSV'er dolde Jorthy Mokio: "Je mag punten van ons overkopen?"
Kenneth Perez wijst naar oud-Ajacied: "Anders zijn ze te laat"
Heracles-verdediger treurt: "Mika Godts is sneller dan ik ben"
Marcel Brands kritisch op Ajax: "Dat is beneden topclubniveau"
Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"
Mulder voorspelt tweede plek: "Bij Ajax heb ik geen goed gevoel"
Janssen tipt Ajax trainer: "Dan zal het een stuk beter zal zijn"
Driessen snapt niks van Ajacied: "Als je die beelden terugziet…"
'Weghorst twijfelt aan FC Twente': "Meer Europese clubs willen hem"
Verweij: "Oscar Garcia is gewoon heel erg ontevreden over hem"
Veel lof voor Ajacied: "Hij was weer goed vond ik na afloop"
Jong Ajax loopt tegen TOP Oss alweer tegen een nederlaag aan
Borst: "Het is een ziekte, eentje die mondiaal heerst trouwens"
Ajax gaat akkoord met schikkingsvoorstel van KNVB voor Tomiyasu
Bruggink looft Ajacied: "Dat is precies wat Ajax nodig heeft"
Huub Stevens analyseert: "Als Ajax óók meer weerstand biedt..."
Kenneth Perez haalt verschrikkelijk hard uit: "Ze zijn zo slecht"