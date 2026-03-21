Nathan Rutjes adviseert Ajax: "Het zijn écht twee megatalenten"

Stefan
Nathan Rutjes
Nathan Rutjes Foto: © Pro Shots

Nathan Rutjes is enorm onder de indruk van de ontwikkeling die Sparta-spelers Ayoni Santos en Marvin Young doormaken. De voormalig voetballer denkt dat de twee Spartanen prima mee zouden kunnen bij Ajax, Feyenoord of PSV.

"Veel jongens halen het betaald voetbal al als je in één aspect kan uitblinken, hij heeft het echt allebei", begint Rutjes over Young in Voetbal International. "Daarom kan ik er met mijn hoofd ook niet bij dat PSV, Feyenoord en Ajax hem nog niet hebben opgepikt bij Sparta. Of een andere topclub uit Europa."

"Hij kan zo ontzettend rustig blijven in stresssituaties. Dat geldt trouwens ook voor Ayoni, maar dan wat hoger op het veld. Zet je deze twee mannen erin bij PSV, Feyenoord of Ajax, dan trekken ze de kar. Nu lijkt het allemaal wel heel superlatief en denk je misschien: 'zo kennen we je niet anders, Nathan'. Maar geloof me maar, ik kan ook echt iemand zijn van de kritische noot. Wat soms voor jeugdspelers ook lastig kan zijn, maar waar je later veel aan hebt. Maar over deze heren kan ik gewoon niet anders dan zo positief zijn. Het zijn gewoon écht twee megatalenten", aldus Rutjes.

